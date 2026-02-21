Detalji drame na Erdutu: Spasioci muškarca tražili na nepristupačnom terenu, otkrili su što je bilo ključno

Zahvaljujući brzoj akciji Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), nestali muškarac lociran je u rubnom dijelu Erduta, u području obraslom gustim raslinjem i bez staza, koje se spušta prema Dunavu.

Potraga je bila otežana mrakom, kišom i susnježicom, a teren nepristupačan, što je moglo rezultirati kobnim ishodom da reakcija nije bila brza. Nestalu osobu pronašla je nizozemska ovčarka Luna, stara dvije i pol godine, koja je prošle godine dobila licencu za potražnog psa.

Ovo je bio Lunin deseti angažman, a prvi put je sudjelovala u pronalasku unesrećene osobe. HGSS tim iskoristio je njezine sposobnosti da pretraži teško pristupačan teren u značajno kraćem vremenu nego bi to mogli učiniti ljudi sami, osiguravajući da je muškarac na vrijeme zbrinut.

Potražni psi, poput Lune, omogućuju učinkovitije i sigurnije akcije u izazovnim uvjetima, a ova akcija pokazala je važnost njihove obuke i licenciranja.

Više pogledajte u prilogu reporeterke dnevnika Nove TV Andree Obradović.