Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić odbacio je u četvrtak optužbe da je kampanja koju provodi u medijima istovremeno s prikupljanjem potpisa sindikalne inicijative "67 je previše" usmjerena protiv sindikalnog referenduma, ustvrdivši kako se radi o kontinuiranom informiranju građana.

"To nije protureferendumska kampanja, to je kontinuirana informativna kampanja kojom građane informiramo o cjelovitoj mirovinskoj reformi. Ona je nastala u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, nismo koristili vanjske agencije, izradu spota platili smo 18.000 kuna plus PDV, a troškove kampanje ćemo javno obznaniti nakon njezina završetka", rekao je Pavić na konferenciji za novinare.

O izračunu od 45 milijardi kuna dodatnog troška za državni proračun, ako sindikatima uspije inicijativa za referendum, rekao je kako je tu brojku izračunao stručni tim. Iako to zvuči puno, radi se o realnoj brojci s obzirom na veliki broj umirovljenika.

Pavić je ocijenio kako su proslavu Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, sindikati i oporba iskoristili za manipuliranje građanima.

"Žao mi je što je Međunarodni praznik rada iskorišten za dezinfomiranje i politikantstvo, gdje su sindikati zajedno s oporbom manipulirali građanima. SDP je 2013. uveo rad do 67 godina, to postoji u hrvatskom zakonodavstvu već pet i pol godina. Žao mi je vidjeti da gospodin Bernardić potpisuje referendum, i koristi inicijativu za europsku kampanju svoje stranke", rekao je Pavić.

Dodao je kako su im se u tome pridružili i Most, kojemu je cilj samo fotelja u Bruxellesu, kao i Živi zid.

Pavić je također odbacio tvrdnje u medijima da je pala stopa zaposlenosti mladih u Hrvatskoj, kao i da mjere aktivne politike zapošljavanja ne daju učinka,

Ustvrdio je kako je Vlada u prve dvije godine mandata uložila 4,5 milijarde kuna, a od ožujka 2016. do ožujka 2019. otvoreno je ukupno 96.058 radnih mjesta. Lani je otvoreno 38.287 radnih mjesta više nego godinu dana ranije.

"Stopa zaposlenosti mladih između 15 i 29 godina narasla je za 2,6 posto. Prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, broj zaposlenih mladih porastao je s 261.000 na 267.500, a stopa zaposlenih je, ovisno o statistici, porasla između 2,45 i 2,6 posto", kaže Pavić.

Na kraju je vidno iznerviran pitanjima novinara napustio konferenciju koju je sam sazvao. (I.D. / Hina)