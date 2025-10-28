Ministrica zdravstva: "Pravilnik o dopunskom radu liječnika sigurno neće utjecati na smanjenje listi čekanja"

Onkološka pacijentica u kolovozu je dobila termin za magnet u proljeće 2026. godine, no onda se dogodio preokret – nazvali su je iz Ministarstva zdravstva i rekli da su s jednom privatnom poliklinikom sklopili novi ugovor te da joj ondje mogu ponuditi raniji termin.

"Više bih voljela da se sav taj novac koji se daje privatnim ustanovama nekako slijeva u naše javno zdravstvo, a ne da u bolnicama, kao što se meni osobno dogodilo, nema svjetla, WC papira, pa čak niti jastuka“, kazala je Goranka Perc iz udruge Nismo Same.

Koliko se u mjesecu borbe protiv raka dojke čeka na ultrazvuk dojke Dnevnik Nove TV pitao je najveće hrvatske bolnice. Od 186 do 358 dana. No u KBC-u Rijeka ovaj mjesec čekanja nema – otvorili su program takozvanih Dana otvorenih vrata - poseban broj mobitel s narudžbama i stvorili sustav brzog naručivanja kroz dodatne ambulante.

Ako je čekanje duže od 150 dana liječnici ne bi smjeli popodnevnu šihtu odraditi kod privatnika - to je barem bio plan ministrice zdravstva Irene Hrstić kada je najavila Pravilnik o dopunskom radu liječnika. Pravilnika još nema, a liječničke udruge smatraju da ga ni ne treba mijenjati i da on neće riješiti problem hrvatskog zdravstva.

A nakon što su od Ministarstva dobili odbijenicu za beneficirani radni staž hitnjaci najavljuju nove akcije u borbi za beneficirani radni staž. Čeka se i revizija javne nabave veće od 100.000 eura kojima je Ministarstvo dalo suglasnost - upravo je to bio prvi zadatak ministrice nakon što je bivši ministar Vili Beroš pao u aferi mikroskop. I dok se objava rezultata revizije još čeka, on je našao novi posao, no točan datum početka njegova rada još nije definiran.

O Berošu

Što se tiče Beroševa povratka na posao, Hrstić je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Martinom Bolšec Oblak, podsjetila da je u već nekoliko navrata o tome govorila. Od svojega stava ne odstupa. Beroša je, kaže: "Povjerenstvo ga je odabralo kao najboljeg i najstručnijeg kandidata." Ona, dodala je, vjeruje da on to jest. Podsjetila je i da mu je nije mu oduzeta licenca za rad i sigurna je da on svoj posao neurokirurga može obavljati."

O reviziji postupaka javne nabave

Kad je riječ o revidiranju postupaka nabave, Hrstić je rekla: "Za 2024. vrijednost od 16 milijuna eura od ukupnih 75 milijuna eura kapitalnih ulaganja pogledala sam svu dokumentaciju, sve postupke nabave i iz pozicije nekoga tko je doktorica i bivša ravnateljica, ali nije vještakinja - većih odstupanja, odnosno zakonskih nepravilnosti u tome dijelu nije bilo i opet ću naglasiti - kada govorimo o hitnim namjenama koje su bile posljedice izmjena plana nabave."

O listama čekanja i defanzivnoj medicini

Još jedan od gorućih problema hrvatskog zdravstva su liste čekanja – upitana je li prihvatljivo da se na hitan magnet mozga čeka do 30. travnja 2027. godine, Hrstić je odvratila: "Apsolutno je nespojivo da se za hitni magnet mozga dobije taj termin. Redovni elektivni može biti."

Upozorila je i na sve češću primjenu obrambene medicine (da se nešto isključi, a ne da se nešto potvrdi) kroz primjer pretraga koje se najčešće traže – "Magnet, neuromagnet, ultrazvuk abdomena, Color Doppler abdomena i ultrazvuk dojke i za njih su i najduže liste čekanja. Magnet, neuromagnet smo 2019. godine u hrvatskom zdravstvenom sustavu napravili 55.000, a 2024. godine 155.000."

O dopunskom radu liječnika

Govoreći o Pravilniku o dopunskom radu liječnika kazala je da su Pravilnik i kriteriji napravljeni, kao i matematički modeli tko može, a tko ne treba dobiti suglasnost za dopunski rad u privatnom sustavu: "Ono što je moja dilema u ovom trenutku je da li da idemo kroz pravilnik ili kroz uputu za rad i postupanje ravnatelja. Pravilnik sigurno neće utjecati na smanjenje listi čekanja – njih mogu promijeniti kliničke smjernice za postavljanje indikacija." Prosječan broj čekanja sada je 145 dana, dodala je.

O dugovima i hitnjacima

Zdravstvo grca u dugovima, no ministrica ne smatra da država dobro ne upravlja sustavom. Ponovila je da s veledrogerijama moraju imati partnerski i obostrani odnos jer su one ekskluzivni dobavljači bolnicama. Ministrica tu, istaknula je, ima posebnu zadaću, a o čemu je riječ, kao i kako gleda na zahtjev hitnjaka, kao i ostale detalje pogledajte u integralnom razgovoru za Dnevnik Nove TV.