Berošu se situacija komplicira, a ministrica otkrila: "Uvijek sam zadovoljna..."

Četvorici okrivljenih iz afere Mikroskopi, poduzetnicima Hrvoju, Novici i Nikoli Petraču te Saši Pozderu izrečene su presude na zagrebačkom Županijskom sudu, nakon njihove nagodbe s Uskokom.

Prvookrivljeni Hrvoje Petrač osuđen je na tri godine i devet mjeseci zatvora te mu je izrečena i novčana kazna od 300 tisuća eura. I ostali su dobili i zatvorske i novčane kazne, namirili su i 740 tisuća eura štete za državni proračun.

Vili Beroš - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Hrvoje Petrač je uplatio i jamčevinu od milijun eura te se u idućim danima očekuje njegov izlazak na slobodu do izdržavanja kazne. Postupak za ostale okrivljene – bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još trojicu liječnika odvaja se.

Pokrenut nadzor svih izvanrednih javnih nabava u zdravstvu, ministrica otkrila što je s rezultatima

Sjednica Optužnog vijeća za njih bit će održana u studenom. Uskok zadovoljan, sanirali su štetu državi koja je s kaznama dobila i više. Poručuju da bi moglo uslijediti još nagodbi.

Iako je odmah nakon izbijanja afere Mikroskopi i uhićenja Vilija Beroša premijer naložio da se provjere sve izvanredne javne nabave u zdravstvu, pa je i ministrica zdravstva pokrenula takav nadzor, i nakon deset mjeseci nema rezultata tih provjera.

Vili Beroš - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje Dnevnika Nove TV što je s najavljenom revizijom javne nabave, ministrica Irena Hrstić je odgovorila: "To smo odradili samo nisam još informirala, a internu reviziju smo napravili", rekla je Hrstić te je na pitanje je li zadovoljna što će se novac vratiti nakon nagodbe s Petračima poručila da je "uvijek zadovoljna kad se novac vraća".