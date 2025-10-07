Bivši ministar Vili Beroš dobio posao u KBC-u Sestre Milosrdnice

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, protiv kojega je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskopi zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura, dobio je posao na natječaju za radno mjesto neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije ulaska u Ministarstvo.

Da je Beroš dobio posao potvrdio je Hini izvor s neurogirurgije u Vinogradskoj, iako se bolnica službeno još nije očitovala.

Natječaj je raspisan 30. srpnja ove godine, a završen je 14. kolovoza. Međutim, izbor kandidata do sada je kasnio jer bolnica nije uspijevala osnovati Povjerenstvo koje bi donijelo odluku.

Dodatnu komplikaciju izazvala je činjenica da je Beroš ranije aktivirao tzv. dužnosničku povlasticu 6+6, što mu je omogućilo da šest mjeseci prima punu, a zatim još šest mjeseci polovicu plaće nakon prestanka ministarske dužnosti.

U bolnici mu pritom nije formalno raskinut ugovor, no Ministarstvo pravosuđa i uprave nedavno je potvrdilo da mu je radni odnos po sili zakona prestao u trenutku aktivacije te povlastice pa se morao prijaviti na natječaj poput ostalih kandidata.

Unatoč poteškoćama, KBC Sestre milosrdnice uspjelo je formirati Povjerenstvo koje je u ponedjljak održalo razgovor s trojicom prijavljenih kandidata, među kojima je i bio bivši ministar.

Cijeli slučaj odvija se u sjeni sudskog postupka u kojem je Beroš optužen.

Uskokova optužnica Beroša tereti da je kao ministar zdravstva primio 75.000 eura mita u korupcijskoj aferi nabavke medicinske opreme kojom je državni proračun navodno oštećen za 740.000 eura.

Prvookrivljeni u tzv. aferi Mikroskopi, poduzetnik Hrvoje Petrač te njegovi sinovi Novica i Nikola, kao i srbijanski poduzetnik Saša Pozder priznali su krajem rujna Uskokove optužbe pa su nakon nagodbe s tužiteljstvom osuđeni na zatvorske i novčane kazne.

O osnovanosti optužnice protiv Beroša, bivšeg ravnatelja zagrebačke Dječje bolnice Gorana Roića, nekadašnjeg predstojnika Klinike za neurologiju KBC Sestre Milosrdnice Krešimira Rotima i Tomu Pavića iz krapinske podružnice HZZO-a, zagrebački Županijski sud odlučivat će u studenome.