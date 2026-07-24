Čak 20 posto svinjogojaca ne provodi mjere protiv afričke kuge

Održan je još jedan sastanak Nacionalnog kriznog stožera za suzbijanje afričke svinjske kuge. Struka apelira na proizvođače da se pridržavaju svih propisanih biosigurnosnih mjera, ali poražavajući je podatak da se u 20 posto objekata za uzgoj svinja i dalje te mjere ne provode.

U ovoj godini zabilježena su 104 slučaja zaraze virusom, a usmrćena je 3881 svinja. Lovcima je ponovno naređeno da ulaze u lovišta i nastave s pojačanim odstrelom divljih svinja.

Naredit će se klanje i obrada mesa

"Radimo na tome da svim onim objektima koji se u tri godine nisu uskladili sa Zakonom naredimo klanje i termicku obradu mesa u objektima koje odredi Ministarstvo", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Dodao je da bi Ministarstvo financiralo razliku do tržišne cijene.

"Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja, da spasimo sve svinjogojce u najkritičnijim područjima do kojih kuga nije došla", naglasio je ministar.

U pomoć stižu i dronovi s termovizijom

Državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić rekao je da će njegovo ministarstvo dati logističku podršku interventnim lovačkim timovima.

"Dat ćemo potporu dronovima, što s običnim, što s termovizijskim kamerama, kako bismo im pomogli i omogućili lociranje, lov i odstrel divljih svinja", poručio je Bilandžić.