Nova era energetskih odnosa? Šušnjar najavljuje "reset" s Mađarskom i potvrđuje stratešku ulogu Hrvatske u regiji

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u utorak da nakon nedjeljnih izbora očekuje poboljšanje odnosa između Hrvatske i Mađarske, ocijenivši da je riječ o prilici za novi početak, napose u energetskim pitanjima.
"Iskreno se nadam da će doći do relaksacije odnosa, do poboljšanja. Ovo je prilika za novi start", rekao je Šušnjar na marginama Međunarodnog sajma gospodarstva u Mostaru.
Dodao je da su dvije zemlje "povijesno prijateljske" te da je dosadašnja mađarska administracija "izazivala napetosti vezane za energetsku infrastrukturu i kapacitete".
Upitan o opskrbi nafte JANAF-om istaknuo je da su hrvatski kapaciteti potvrđeni u praksi te da Hrvatska može ispuniti sve potrebe.
O odnosima u INA-i s mađarskim MOL-om kazao je da razgovori traju i da idu u dobrom smjeru.
"I tu imamo određene razgovore već nekoliko mjeseci koji do sada teku vrlo dobro", rekao je, izrazivši nadu u "sporazumno rješenje".
Govoreći o ranijim najavama o otkupu dionica INA-e, ponovio je da Hrvatska ima namjeru za taj potez, ali uz tržišne uvjete.
"I dalje smo vrlo dosljedni i imamo izraženu namjeru za otkup tih dionica, ali po realnim tržišnim uvjetima", poručio je.
Šušnjar je naglasio da je Hrvatska ključna za sigurnu opskrbu Bosne i Hercegovine naftom i derivatima, što je posebno važno vremenu krize.
"Bez hrvatskih luka, bez hrvatske rafinerije u Rijeci, Bosna i Hercegovina ostaje bez derivata, bez pogona - i gospodarstvo i građani", rekao je, dodajući da Hrvatska i u aktualnim kriznim okolnostima vodi računa o opskrbi Bosne i Hercegovine.