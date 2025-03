Ministar posjetio poplavom pogođena područja: "Jesu li se djeca uplašila? - Sin me pitao jesmo li u akvariju"

U padu su vodostaji rijeka na karlovačkom području i u Hrvatskoj Kostajnici.

Zbog povoljnijeg razvoja situacije očekuje se i normalizacija prometa na područjima gdje su ceste bile zatvorene.

Vodostaji rijeka u padu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Vodeni val na rijeci Kupi nastavlja nizvodno prema Letovaniću, Petrinji i Sisku, ali ne bi trebalo biti većih problema. U sljedeća dva do tri dana provodit će se redovite mjere obrane od poplava na donjem toku Save, a tijekom dana proći će vrhunac vala Savom na području Jasenovca.

Vodostaji rijeka u padu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Nastupila je relaksacija na području grada Karlovca i na području Hrvatske Kostajnice, vodostaji Korane i Kupe su opali za 70-ak cm", rekao je Tomislav Novosel, predstavnik Glavnog centra obrane od poplava te nadodao da misli da je državna cesta već prohodna.

Tomislav Novosel, predstavnik Glavnog centra obrane od poplava Foto: DNEVNIK.hr

U poplavi je stradao i Đurđenovac kraj Našica gdje su stigli prvi isušivači. Prioritet u podjeli imaju poplavljeni stambeni objekti. Voda je u nekoliko sati doprla do 200 kuća, a nekim je obiteljima uništila cijelu imovinu. Točnu štetu tek će trebati utvrditi!

Očekuje se proglašenje prirodne nepogode, nakon čega će biti utvrđene i točne štete, te je zatražena pomoć Vlade.

Vodostaji rijeka u padu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Kod mene je nastala totalna šteta, stopostotna. Moram mijenjati kompletne laminate u jednoj i drugoj sobi, namještaj u dnevnoj... Sve moram mijenjati. To je totalna šteta. Uređaje smo uspjeli na vrijeme spasiti, hvala Bogu da smo to stigli", ispričao je Luka Srbljanin.

Luka Srbljanin, Đurđenovac Foto: DNEVNIK.hr

Vodostaji rijeka u padu - 6 Foto: DNEVNIK.hr



"Za sutra smo dogovorili još jedan kamion iz Crvenog križa s dodatnih 50 isušivača, iako su potrebe ovdje na terenu i veće. Ljudima je ostala vlaga u kućama, s ovim isušivačima bi ljudima pomogli da se što prije oporave", rekao je Goran Latković iz Crvenog križa.

Vodostaji rijeka u padu - 7 Foto: DNEVNIK.hr

Stradala područja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji obišao je ministar poljoprivrede David Vlajčić. 10 farmi moralo je evakuirati stoku, a stradala su i polja. Ministar Vlajčić najavio je pomoć Vlade. Obje županije proglasit će prirodnu nepogodu.

David Vlajčić, ministar poljoprivrede Foto: DNEVNIK.hr

Ministar Vlajčić je tijekom posjeta upitao mještanku jesu li se njena djeca uplašila poplava. "Mlađi sin ima godinu dana, on to nije ni doživio, a stariji me pitao 'mama jesmo li mi sada u akvariju?'", ispričala je mještanka, a Vlajčić je odgvorio: "Duša mala...".

Vodostaji rijeka u padu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Ono što mogu potvrditi je da je Vlada našim građanima koji su se našli uslijed ovih šteta osigurala paket pomoći kako bi lakše podnijeli štete koje su se dogodile", poručio je Vlajčić.