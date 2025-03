Svi mu žele pomoći, susjeda u suzama: "Strašno je, sve mu je uništeno..."

Stanje u Đurđenovcu polako se normalizira nakon obilnih poplava od vikenda. Voda se povukla, ali stanovnici se bore s muljem i čišćenjem.

Fotografije od vikenda svjedočile su pravoj drami koja se odvijala. Voda je bila prodrla u sve ulice i dvorišta.

Hrvoje Topalović, načelnik Općine Đurđenovac, rekao nam je da je pod vodom bilo 200 kuća.

Razgovarali smo s dvije mještanke Đurđenovca, koje su nam opisale stanje, ali i apelirale na pomoć mještaninu kojemu je u potpunosti uništena kuća i trenutačno spava kod susjeda.

"Ovo je strašno. Trenutačno čistimo mulj, pospremamo, ovako nikada nije bilo."

Mještanka nam je ispričala da je bilo ugroženo pola naselja, ali da svi zapravo žele pomoći Stipi Barešiću, njihovu susjedu kojemu je poplava sve uništila i koji trenutačno spava kod susjeda.

Poplava u Ulici Livade u Đurđenovcu - 11 Foto: DNEVNIK.HR

Ovo nam je rekla u suzama: "Strašno je sve to za vidjeti. Svaki put kada kiša padne, njemu kuća poplavi, ali ovoga puta to se ne može sanirati. Trebalo bi mu osigurati neki trajni smještaj. Išao je prijaviti štetu, ali su mu rekli da još to ne može napraviti dok ne bude proglašena elementarna nepogoda. Više nema smisla tu kuću ni renovirati. To sve smrdi, sve je puno mulja. Grozno. Da mu je barem neka kućica, kontejner, nešto."

"Susjedi su svi tu za njega i iako im je svima voda došla do dvorišta ili čak ušla u kuću, svi hoće prvenstveno njemu pomoći", rekla nam je druga mještanka.

Stipo Barešić Foto: DNEVNIK.HR

"Stradalo je sve, uništeno je sve, cijela ta ulica, svi su plivali, ljudi ne traže ništa, ali bi njemu svi pomogli. Ako svi nešto ne damo za njega, nitko mu neće moći pomoći. Sam je", rekla nam je.

Načelnik općine ističe kako se pomaže cijelom naselju, pa tako i Stipi Barešiću.

Kaže kako su vatrogasci odmah došli, a da je gospodin Barešić odmah dobio osušivač.

"Sada ide procjena štete, kada se proglasi elementarna nepogoda, onda ide pomoć županije i države."

Naglašava da je bilo poplavljeno više od pola naselja i ugroženo više od tisuću ljudi.

Ako želite pomoći Stipi Barešiću, nazovite na 091 518 97 86.