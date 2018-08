Ministar prometa Oleg Butković je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da svojim pismom Upravi Croatia Airliensa nije utjecao na Županijski sud, koji je štrajk zaposlenika te tvrtke proglasio nezakonitim.

Ministar prometa Oleg Butković odgovorio je u četvrtak na pitanja novinara vezana uz stanje u Croatia Airlinesu (CA) te komentirao nepravomoćnu odluku Županijskog suda u Zagrebu da se zabrani štrajk zaposlenika te tvrtke.

"Drago mi je da nije došlo do štrajka jer to nije dobro ni za CA ni za Hrvatsku. U najboljoj turističkoj sezoni, kada dolazi do povećanja putnika u svim zračnim lukama, odluka da se održi štrajk bila bi pogubna za tvrtku koja je već u specifičnoj situaciji", rekao je ministar Butković.

Odgovarajući na pitanje o utjecaju koje je imalo njegovo pismo Croatia Airlinesu, ministar je rekao da nije utjecao na Županiski sud.

"Ja nisam utjecao na sud, nisam pisao sudu, nisam imao komunikaciju sa sudom, niti to smijem raditi. Ja sam u ponedjeljak napisao pismo Upravi CA i svim zaposlenicima da bi štrajk imao nesagledive posljedice za tvrtku. Dnevni trošak štrajka iznosio bi 800.000 eura i mislim da ga CA ne bi izdržala", rekao je Butković.

Podsjetimo, Županijski sud je u obrazloženju odluke poručio da sindikat Organizacija radnika Croatia Airlinesa (ORCA) nije pregovarao u dobroj vjeri te je štrajk proglasio nezakonitim. Radnici su na odluku reagirali najavljivanjem žalbe Vrhovnom sudu.