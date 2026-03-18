FOTO Meteoalarm upaljen u gotovo cijeloj zemlji: Snijeg stvorio probleme na autocesti

U srijedu se u čitavoj Hrvatskoj nastavlja kišno, vjetrovito i hladnije vrijeme. Zbog jakog vjetra u većini zemlje upaljen je meteoalarm koji upozorava na opasnosti od vremenskih nepogoda, prije svega jakog vjetra.

Tijekom jutra pretežno oblačno s kišom, u gorju sa snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača. Prestanak oborine u većini krajeva bit će već prijepodne, a zatim od sredine dana i djelomično razvedravanje, dok je oborina još moguća mjestimice na Jadranu i uz njega, prognoza je DHMZ-a za srijedu.

Vjetar će biti umjeren sjeveroistočni, ponegdje na udare jak, samo rijetko i olujan, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Meteoalarm Foto: DHMZ

Na Jadranu umjerena i jaka, mjestimice olujna bura, podno Velebita lokalno s orkanskim udarima, a na jugu u prvom dijelu dana umjereno do jako jugo.

Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuju se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru.

Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Snijeg na autocesti A6 - 6 Foto: screenshot/HAK

Zbog jakog vjetra ograničenja u prometu

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici, a zbog toga što u priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).

Snijeg na autocesti A6 - 2 Foto: screenshot/HAK

Trenutno tako nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno zbog jakog vjetra na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3.

A6 je zbog vjetra između čvorova Delnice i Čavle otvorena samo za osobna vozila, a zbog zimskih uvjeta između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica zabrana je prometa za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom, a n a autocesti A7 Rupa-Križišće je zbog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana prometa za prvu i drugu skupinu vozila.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozačima HAK savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane, a kolona vozila na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane duga je jedan kilometar.