Kako je moguće da je novac godinama curio, a nitko nije primijetio? Šef HSS-a za Dnevnik Nove TV: "Savez je prije žrtva, a ne krivac"

30 milijuna eura u 12 godina nestajalo je iz skijaškog saveza. Svjesni su ozbiljnosti i uznemirenosti, kažu u skijaškom savezu za Dnevnik Nove TV. Zato su razgovarali s partnerima.

"Sumnje i indicije koje se odnose na pojedince ne mogu se i ne smiju prenositi na sve koji u HSS-u rade i na Savez kao udrugu. Unisoni stav je da je Savez prije žrtva, a ne krivac. I jedinstveni su u stavu da u ovoj situaciji treba učiniti sve što je moguće za sportaše. Uz ispriku svima koji su nas podržavali i bodrili tokom proteklih 20 plus godina kao i širokoj javnosti ostajem, s poštovanjem", poručio je Miho Glavić, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza.

Velika pronevjera u skijaškom savezu Foto: DNEVNIK.hr

Pozivaju na presumpciju nevinosti i ističu kako imaju uredna financijska izvješća, revidirana i potvrđena od strane renomiranog ovlaštenog revizora, sportske inspekcije i inspekcije Hrvatskog olimpijskog odbora.

No kako je Dnevnik Nove TV objavio u četvrtak, Hrvatska pošta već je raskinula sponzorski ugovor, a češljat će se i druga sponzorstva državnih tvrtki.

"Ovisno o informacijama koje dobijemo povratno, itekako ćemo reagirati i potruditi se da napravimo sve s naše strane eventualno što možemo, je li to eventualnim izmjenama zakonskih propisa ili drugih da se to nikad više ne dogodi", poručio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Tonči Glavina, ministar turizma i sporta (HDZ) Foto: DNEVNIK.hr

"Ne možete optuživati onoga tko je htio pomoći zato što je netko to zloupotrijebio. Ovdje treba točno definirati što se dogodilo i tko je odgovoran i to vrlo strogo sankcionirati", poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Sramota je to za sport, uvjeravaju svi redom. Koruptivna hobotnica bila je razgranata po cijelom svijetu, od Zagreba krakovi su se širili prema Austriji, Lihtenštajnu, Monaku, Španjolskoj, Rusiji, Mađarskoj, Švicarskoj, Srbiji, San Marinu, Slovačkoj i Italiji. Vedran Pavlek imao je tvrtke u Monaku i Španjolskoj.

Novac koji je nestajao nije primijetio nitko. Ni Hrvatski olimpijski odbor ni Ministarstvo financija.

"S obzirom na to da je istražni postupak u tijeku, da je i Ministarstvo financija jedna od institucija koja je sudjelova u akciji, to je sve što mogu reći na navedenu temu", poručio je ministar financija Tomislav Ćorić.

S računa saveza isplaćeno je 30 milijuna eura, 15 je otišlo na račun offshore tvrtki. Oni su 10,5 milijuna proslijedili natrag Pavleku.

"Društva izvana, iz Monaka, su faktorirala usluge koje su bile fiktivne. Savez bi platio, vlasnik društva bi to fakturirao, platio porez na dobit i dohodak, izvukao dobit i onda je mogao dobit prebaciti na tekući račun", objasnio je Kristijan Tole, ovlašteni revizor i stalni sudski vještak.

Sve je počelo još u rujnu 2014. godine.

"Ovih 10 godina se ne bi moglo dogoditi da Hrvatska ima zakon o porijeklu imovine", smatra zastupnica Možemo! Urša Raukar-Gamulin.

"Mene čudi i zgraža da još nitko nije dao ostavke što se tiče odgovornih funkcija i u Hrvatskom olimpijskom odboru i u Hrvatskom skijaškom savezu", poručila je SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović.

Iz Hrvatskog olimpijskog odbora još jednom su poručili kako su za sve isplate novca postojale propisane procedure i kontrolni mehanizmi.