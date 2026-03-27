Nakon dramatičnog nevremena prijete i poplave: "Ugrožene su kuće, vatrogasci grade zečje nasipe"

Vjetar i snijeg još se uvijek nisu smirili, a Državni hidrometeorološki zavod upozorio je i na novu opasnost - poplave.

U okolici Zaboka nalazi se reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković, koja je izvijestila da se na tom području priprema obrana od poplava jer je vodostaj rijeke Krapine prema posljednjim mjerenjima dosegnuo 532 centimetra.

Anja Perković, reporterka Dnevnika Nove TV

"Svi se nadaju da će kiša u potpunosti prestati i da će u narednim satima vodostaj padati. Voda se izlila iz korita i zaprijetila kućama", rekla je Perković koja je razgovarala s vatrogasnim zapovjednikom Draženom Sinkovićem.

Dražen Sinković, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zabok

On je rekao da je na području Zaboka zahvaćeno šest kuća kojima prijeti poplava, a vatrogasci rade začje nasipe da bi ih zaštitili. "Nadamo se da će doći do smirivanja", poručio je Sinković.

Dodao je da je na području Krapinsko-zagorske županije pristiglo oko 250 poziva na intervenciju, od čega je 90 posto bilo srušenih stabala.