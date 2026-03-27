Lociran Vedran Pavlek, Dnevnik Nove TV doznaje i gdje: Izdana i tjeralica

Čim je Vedranu Pavleku u Hrvatskoj određen istražni zatvor stigla je i vijest da je lociran u jednom hotelu u Turskoj. Dnevnik Nove TV doznaje da je po nalogu USKOK-a tamo i pretražen, oduzet mu je mobitel i izdana je međunarodna tjeralica.

Određen istražni zatvor

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na USKOK-ov prijedlog jednomjesečni pritvor za bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka i još četvero od ukupno šestero osumnjičenih za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a.

Kako se doznaje na sudu, Pavleku, koji je u Turskoj, određen je istražni zatvor zbog bijega, potom zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. U slučaju Pavleka trebaju ispitati 15 svjedoka.

USKOK-ov tužitelj Tonći Petković potvrdio je da je Pavlek u bijegu te da će tužiteljstvo nakon zaprimanja rješenja o istražnom zatvoru pokrenuti tjeralicu i radnje da ga se dovede u Hrvatsku kao okrivljenika u ovom postupku.

Obrana najavljuje žalbu. Pavlekova odvjetnica Laura Valković rekla je kako smatra da nije bilo osnove za određivanje pritvora za njenog branjenika, istaknuvši da činjenica kako se on nalazi izvan Hrvatske ne znači da je u bijegu.

"Naš je stav da nije bilo mjesta za određivanje istražnog zatvora iz tih osnova, gospodin Pavlek nije u bijegu, činjenica da se on nalazi izvan kad jE dovedete u vezu s time da su pravosudna tijela jučer počele provoditi određene radnje nema nikakve veze, on o tome ništa nije znao, prema tome teško je konstruirati zaključak da je on u bijegu", kazala je Valković.

Uz Pavleka, istražni zatvor je određen i nekadašnjem glavom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru.

USKOK je ranije izvijestio kako nije zatražio pritvor za bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je u četvrtak ispitan u USKOK-u.

Tužiteljstvo i policija su, nakon pokretanja istrage, izvijestili da šestorku sumnjiče za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza, od čega je trećina završila na Pavlekovim računima u inozemstvu.

Ne navodeći identitete okrivljenika, USKOK i policija objavili su kako sumnjaju da je Pavlek kao direktor HSS-a, od 2014. do kraja veljače 2026., ustrojio zločinačko udruženje u koje je povezao ostalih šestero osumnjičenika te jednog muškarca koji je sada pokojni te druge zasad nepoznate osobe koje su u stvarnosti rukovodile poslovanjem više tvrtki.

Prema navodima USKOK-a, Pavlek je ustrojio zločinačko udruženje koje je djelovalo preko tvrtki u Zagrebu, Austriji, Lihtenštajnu, Monaku, Španjolskoj, Rusiji, Mađarskoj, Švicarskoj, Srbiji, San Marinu, Slovačkoj i Italiji, dok je kao vlasnik monegaške i španjolske tvrtke povezao i tvrtku u međuvremenu preminule osobe iz Svetog Kristofora i Nevisa.

Pavlek novcem HSS-a plaćao estetske operacije i luksuznu robu

USKOK i policija su precizirali kako je Pavlek najprije sa sada pokojnim muškarcem, a nakon njegove smrti s Georgom Mauserom i Martinom Strezenicki dogovorio da njihove tvrtke sklope ugovore s HSS-om za usluge koje se u stvarnosti neće nikada izvršiti te da temeljem tako zaključenih ugovora Skijaškom savezu ispostavljaju račune za fiktivne usluge.

Također se sumnja da je Pavlek dogovorio sa zasad nepoznatim osobama koje stvarno upravljaju poslovanjem većeg broja tvrtki da one bez zaključenja ikakvih ugovora, ispostavljaju HSS-u račune za usluge koje nikada nisu izvršili, a koje je HSS plaćao, nakon čega su iz tih tvrtki izvlačili novac.

Za Damira Raosa se sumnja da je u ime HSS-a potpisivao ugovore o fiktivnim uslugama, a nakon što su im ispostavljeni računi, Božena Meić Hrvoj je kreirala naloge za izvršenje plaćanja, koje su potom autorizirali Pavlek i Raos.

Na taj je način s računa HSS-a neosnovano isplaćeno najmanje 29.895.815 eura, od čega je više od polovine plasirano na račune pod kontrolom sada pokojnog muškarca, a nakon njegove smrti na račune Mausera i Strezenicki. Oni su potom oko 10,5 milijuna eura proslijedili na račune Pavlekove tvrtke koji su otvoreni u bankama u Austriji i Monaku.

Prema sumnjama tužiteljstva i policije, Pavlek je oko 1,9 milijuna eura tog novca posudio svojoj drugoj tvrtki radi gradnje vile na Ibizi, dok je ostatak novca trošio među ostalim na estetske operacije žena, hotelski smještaj u više zemalja i kupnju luksuzne robe. Uz to, sumnja se da je Pavlek podizao novac i u gotovini.

Odgovorne osobe ostalih tvrtki su po uplatama od HSS-a za sebe zadržavali oko 10 posto, dok su ostatak dizali i u gotovini predavali osobi koju je odredio Pavlek. Na taj način je Nenad Eror u više navrata, od 2019. do siječnja 2026., odlazio u inozemstvo gdje je preuzeo gotovo 11 milijuna eura i potom ga bez evidentiranja i prijavljivanja unosio u Hrvatsku.

Eror je, navode policija i tužiteljstvo, novac predavao Raosu, nakon čega su Pavlek i Raos, zajedno s Boženom Meić Hrvoj zadržavali za sebe, dok je ostatak novca predao raznim osobama povezanima s HSS-om.