Dnevnik Nove TV doznaje: Jedna tvrtka je već otkazala sponzorski ugovor skijaškom savezu

Je li moguće da su se milijuni godinama izvlačili iz Hrvatskog skijaškog saveza, a da nitko nije vidio?

Samo od ministarstva sporta i turizma u posljednjih deset godina dobili su gotovo 16 milijuna eura.

"Hrvatski olimpijski odbor je dužan kontrolirati i pratiti utrošenje tih sredstava, to je dužan sukladno nekoliko propisa. Nismo imali prijavljenu nikakvu nepravilnost vezano za financiranje ovog sportskog saveza", poručio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Krovna kuća - Hrvatski olimpijski odbor bez komentara. Tek poručuju kako je skijaški savez imao svoju revizorsku kuću i nadzorni odbor.

"Osim skupštine, osim nadzornog odbora, osim Ministarstva financija, Porezne uprave i revizora zainteresirani su za neku vrstu nadzora mogli biti Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo turizma i sporta koje je davalo donacije", smatra Kristijan Tole, sudski vještak za računovodstvo i financije i ovlašteni revizor.

Dio novca su zarađivali i sami, a milijuni su se slijevali i putem sponzora. Među njima su bile državne tvrtk.

Dnevnik Nove TV ih je kontaktirao. U HEP-u kažu kako su od 2012. uplatili ukupno šest 6.400.000 eura. "Realizacija svakog pojedinog ugovora dokumentirana je odgovarajućim izvješćem o ispunjenim obvezama iz ugovora", poručili su iz HEP-a.

Hrvatska pošta pokrenula raskid ugovora

Končar je s 20.000 eura podržavao kadetsku reprezentaciju, Janaf kaže da su ih uredno izvještavali o utrošku sponzorskih sredstava. A u Hrvatskoj pošti su već povukli prvi potez.

"S obzirom na nove okolnosti o kojima smo informirani iz medija, kompanija je promptno pokrenula postupak raskida ugovora s Hrvatskim skijaškim savezom radi zaštite svojih interesa i reputacije kompanije", poručili su iz Hrvatske pošte.

Iz tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. (OIV) poručuju da s Hrvatskim skijaškim savezom ostvaruju kontinuiranu sponzorsku suradnju od sezone 2020./2021. godine.

"Ovisno o natjecateljskoj sezoni i opsegu ugovorenih prava, iznosi sponzorstava kretali su se u prosjeku oko 90.000 eura po sezoni, pri čemu su sredstva namijenjena podršci radu Hrvatskih skijaških reprezentacija te organizaciji domaćih i međunarodnih natjecanja poput dječjeg i FIS Croski kupa. OIV redovito zaprima i provjerava izvješća, odnosno dokaznice o realizaciji svih ugovornih obveza, koje su od strane Saveza uvijek uredno ispunjene", poručili su iz tvrtke.

Među sponzorima i Hrvatska turistička zajednica. Resorni ministar tražit će od njih precizne informacije. Brine ga kako su se trošile donacije iz državnih tvrtki.

"Inzistiramo i tražimo da se kroz ovu istragu utvrde sve činjenice da točno vidimo, ukoliko su se koristila nenamjenski, koja su se sredstva koristila, na koji način i da iz svega toga skupa možemo doći do zaključaka", poručio je Glavina.

Iskustva u vođenju saveza, ali jedriličarskog ima Anka Mrak Taritaš. Iznose koji se spominju u ovoj aferi jedriličari, kaže, nisu mogli ni sanjati.

"Kako nitko nije primjetio da postoje neke tvrtke, što te tvrtke rade? Sve je vrlo upitno i vrlo čudno! Kako će dalje bilo koji sponzor doći u skijanje, a bez sponzora neće moći opstati. Ovo se treba istražiti da se nikad više ne ponovi", poručila je.

Rijetki su u oporbi danas htjeli sve komentirati.

"Zakon o porijeklu je ključan! Drugo, kako možete postati šef tako moćnog saveza kao što je skijaški savez? Zna se", poručio je saborski zastupnik Marin Miletić.

"Možete misliti kako je u nekim bogatijim savezima! Žalosno je i samo pokazuje da nije dobro kad netko pusti korijenje u određenoj instituciji", poručio je zastupnik Igor Peternel.

Ako su zaista izvukli 30 milijuna eura, kaže sudski vještak, riječ je o iznimno velikom novcu.

"Kad pogledamo prihode koje je savez imao to znači da su oni izvukli pet šest godina kompletnih prihoda iz saveza što je po meni nemoguće! Druga stvar, moguće je da je bilo tog nazovmo crnog novca u gotovini koji nije prolazio kroz poslovne knjige", smatra Tole.

Institucije koje sve istražuju svoje sumnje tek moraju dokazati i utvrditi koliko je novca poreznih obveznika potrošeno na sve, osim na budućnost hrvatskog skijanja!