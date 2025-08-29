Međunarodni festival pršuta u Drnišu: "Moramo ga još bolje brendirati u svijetu"

U Drnišu se večeras slavi njihova najpoznatija i najukusnija delicija, Drniški pršut. Ali ne samo Drniški, jer se večeras i sutra u Drnišu održava Međunarodni festival pršuta. Izlagat će više od 30 proizvođača, a mogu se kušati sva četiri zaštićena hrvatska pršuta, Istarski, Krčki, Drniški i Dalmatinski.

"Festival doprinosi onome u čemu smo izrazito dobri i uspješni, ali što moramo još puno bolje brendirati i prezentirati svijetu, a to je enogastronomija, a posebno dalmatinsko zaleđe koje ima jako velik potencijal i, ja bih se usudio reći, svjetski poznati u kvaliteti, Drniški pršut", rekao je Tonči Glavina, ministar turizma.

"Afrička svijska kuga je poremetila neke tokove u nabavi svinjskog mesa, najviše naše Istrane jer su se oni bazirali na domaćoj sirovini i zaštitili su Istarski pršut oznakom izvornosti. Drugi pršutari, pa i naši Drnišani će se nekako snaći, ja bih rekao i u širem okruženju. Tako da će biti dovoljno sirovine, a nadamo se da će sezona biti kao i ova, da će bura i jugo učiniti svoje i napraviti pravu stvar, prepoznatljivi štih Drniškog i Dalmatinskog pršuta", rekao je Ante Madir, izvršni direktor Klastera hrvatskog pršuta.

