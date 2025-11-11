Je li "Srpkinja" prihvatljiva u prosincu? "Ne želim od Vukovara stvoriti novu Gazu i Izrael. Ne daj Bože da..."

Izložba Srpkinja-heroina velikog rata u Vukovaru se neće održati u studenom.

Organizatori su objavili kako je izložba odgođena za prosinac te pozvali na smanjivanje tenzija.

Istovremeno, u noćnoj akciji jedne navijačke skupine grad je oblijepljen fotografijama pripadnika srpskih paravojnih postrojbi tijekom opsade i okupacije Vukovara.

Događaje u Vukovaru prati reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić koji je razgovarao s gradonačelnikom Marijanom Pavličekom.

Marijan Pavliček i Tin Kovačić Foto: DNEVNIK.hr

"Odgoda izložbe bila je razuman potez. Trebamo smiriti tenzije uoči Dana sjećanja, a ovim potezom tenzije se smiruju. Moram spomenuti da je najveća odgovornost na političkim akterima", rekao je Pavliček.

Rekao je da kao gradonačelnik očekuje da svi koji žive u Vukovaru poštuju žrtvu Grada Vukovara, da gotovo nema hrvatske obitelji koja je izgubila nekog najmilijeg i da nema pedlja ove zemlje gdje nije prolivena krv branitelja.

"Svatko ima pravo na svoju vjeru, kulturu, ali mora biti svjestan u kojem trenutku će to javno iskazivati", poručio je Pavliček.

"Moglo je doći do velike eskalacije, u prosincu sigurno neće doći do eskalacije. Hajmo ostaviti ovakve vrste izložbi za datume izvan studenog. Ne želim od Vukovara stvoriti novu Gazu i Izrael. Želim da i nakon 18. studenog da svi koji žive u Vukovaru žive u miru i da se nitko u ovom gradu osjeća nelagodno ili nesigurno. Ne daj Bože da netko nečije dijete zatuče zvalo se ono ovako ili onako. Dobro da su predstavnici srpske zajednice shvatili da bi ovo bila provokacija koja bi dovela do daljnje eskalacije sukoba", smatra Pavliček.

Na pitanje bi li prisustvovao takvoj izložbi, u slučaju da bude pozvan rekao je: "Niti sam dobio pozivnicu niti znam kada će biti. Hajmo pričekati".

Poručio je i da su svi koji se dolaze pokloniti žrtvi Vukovara dobrodošli. "Dnevnopolitička prepucavanja ostavimo za neke druge dane".