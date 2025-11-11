Uzavreli Vukovar! Srbi odgodili izložbu, navijači oblijepili grad slikama četnika: "Pozivamo i Hrvatski dom da napravi isto"

Izložba "Srpkinja - heroina velikog rata" u Vukovaru će se ipak održati u prosincu. Organizatori su pozvali na smanjivanje tenzija, dok su Bad Blue Boysi grad oblijepili fotografijama pripadnika srpskih paravojnih postrojbi tijekom opsade i okupacije Vukovara.

"Pozivamo ostale institucije u Vukovaru, prije svega Hrvatski Dom, da sve programe koji su planirani za ovaj mjesec odgode za prosinac poštujući na isti način sjećanje na sve stradale građane grada Vukovara", poručio je Dejan Drakulić, predsjednik Zajedničkog vijeća općina.

Policija patrolira, a slučaj s plakatima se istražuje. No, da izložba nije otkazana, spriječili bi ju branitelji, uvjeren je Milenko Bilić koji je s dvojicom istomišljenika prosvjedovao ispred tamošnjeg gradskog vijeća.

"Ako želite veličati 1. Svjetski rat - onda odite u Solun, naklanjajte se srpskim lađama, koje su vas tamo vodile. Ovdje u Vukovaru u studenom za vas nema mjesta", poručio je Bilić.

Prozvana srpska strana ima molbu za sve koji dolaze ne samo u mjesecu u kojem se grad heroj prisjeća svoje žrtve: "Da se ponašaju dostojanstveno i da svojim izjavama ne remete krhki mir i međusobno poštovanje koje smo godinama mukotrpno gradili. Mi poštujemo emocije svakog građanina - poštujte i vi naše. Ipak, vi odlazite iz ovog grada, a mi u njemu ostajemo i zajedno živimo".

