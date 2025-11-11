Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Policija patrolira Vukovarom

Uzavreli Vukovar! Srbi odgodili izložbu, navijači oblijepili grad slikama četnika: "Pozivamo i Hrvatski dom da napravi isto"

Piše Ivana Pezo Moskaljov/DNEVNIK.hr, 11. studenoga 2025. @ 19:27 komentari
Dejan Drakulić, organizator izložbe
Dejan Drakulić, organizator izložbe Foto: DNEVNIK.hr
Autor izložbe kaže da je poruka izložbe antiratna, posvećena danu primirja u Prvom svjetskom ratu i da prikazuje žene koje su se u ratu morale boriti za 'koricu kruha'.
Najčitanije
  1. Zrakoplov NATO-a srušio se u Azerbajdžanu
    c-130

    VIDEO Srušio se zrakoplov NATO-a!
  2. Ilustracija
    Tihi ubojica

    Čak polovica odraslih u Hrvatskoj boluje od ove bolesti: Ubija tiho i sustavno, a posebno je zabrinjavajuća situacija kod žena
  3. Kreditna kartica, ilustracija
    Provjerite novčanike

    Od sutra velika promjena, banka upozorila klijente: Ovakvo plaćanje više neće biti moguće
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Kad kažeš da ne koristiš umjetnu inteligenciju, ona se samo nasmije i otključa tvoj mobitel
POKROVITELJ HRVATSKI TELEKOM
Kad kažeš da ne koristiš umjetnu inteligenciju, ona se samo nasmije i otključa tvoj mobitel
Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček za Dnevnik Nove TV
MARIJAN PAVLIČEK ZA DNEVNIK NOVE TV
Je li "Srpkinja" prihvatljiva u prosincu? "Ne želim od Vukovara stvoriti novu Gazu i Izrael. Ne daj Bože da..."
Organizatori izložbe u Vukovaru pozvali na smirivanje tenzija
Policija patrolira Vukovarom
Uzavreli Vukovar! Srbi odgodili izložbu, navijači oblijepili grad slikama četnika: "Pozivamo i Hrvatski dom da napravi isto"
Policajac iz Koprivnice osumnjičen da je ponižavao i zastrašivao mladiće
javio se sindikat
Policajac u pritvoru zbog sumnje u zastrašivanje dvojice mladića: "Možemo li uopće raditi svoj posao?"
Podignute optužnice u sklopu korupcijske afere u ukrajinskom energetskom sektoru
podignute optužnice
Korupcijski skandal trese Ukrajinu! 100 milijuna dolara nestalo iz državne energetske tvrtke
Od vikenda obaveza uporaba zimske opreme
Zakonska obaveza
Vozači, pripremite se! Od vikenda prijete kazne ako ovo ne učinite s vozilom
Srušio se C-130 turskog ratnog zrakoplovstva nad Gruzijom 160 km od granice s Rusijom
c-130
VIDEO Srušio se zrakoplov NATO-a!
Od sutra velika promjena, banka upozorila klijente: Plaćanje ovim karticama uskoro više neće biti moguće
Provjerite novčanike
Od sutra velika promjena, banka upozorila klijente: Ovakvo plaćanje više neće biti moguće
Dan hipertenzije: Hrvatska rekorder po povišenom tlaku u EU
Tihi ubojica
Čak polovica odraslih u Hrvatskoj boluje od ove bolesti: Ubija tiho i sustavno, a posebno je zabrinjavajuća situacija kod žena
Udruge HVO-a traže zaštitu Hrvata u Bugojnu nakon okupljanja naoružanih osoba
Nelagoda u Središnjoj Bosni
VIDEO Hrvati u strahu jer su se pojavili naoružani ljudi u vojnim odorama: "Otvaraju teške rane..."
Carina na Bajakovu spriječila pokušaj krijumčarenja 180 tisuća tableta
NA BAJAKOVU
FOTO Carinici posumnjali da Srbin prevozi ono što ne bi smio, odao ga je rendgen! Pogledajte nevjerojatan ulov
Naplata parkiranja: Smije li privatna tvrtka dobiti informacije o grđanima iz MUP-ovog registra
PRAVO ILI ZLOUPOTREBA?
Raste zabrinutost među građanima zbog poteza trgovačkog centra, uključio se AZOP: "Provodimo nadzor"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Dan hipertenzije: Hrvatska rekorder po povišenom tlaku u EU
Tihi ubojica
Čak polovica odraslih u Hrvatskoj boluje od ove bolesti: Ubija tiho i sustavno, a posebno je zabrinjavajuća situacija kod žena
Srušio se C-130 turskog ratnog zrakoplovstva nad Gruzijom 160 km od granice s Rusijom
c-130
VIDEO Srušio se zrakoplov NATO-a!
Zbog snimke Putinovog rukovanja pokrenule su se špekulacije o njegovom zdravlju
Nove spekulacije
VIDEO Putinovo rukovanje potaknulo lavinu komentara: "Pogledajte mu ruku, nešto nije u redu"
show
Poslušajte kako Ivan Zak pjeva veliki hit Marka Perkovića Thompsona
što kažete?
Poslušajte kako to zvuči kad Ivan Zak zapjeva veliki Thompsonov vjerski hit!
Udala se TikTokerica Nora Bago
pogledajte ludu atmosferu!
Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."
Maja Šuput i Šime Elez u Dubaiju
rajski odmor
Romantika na najjače! Maja Šuput i Šime otkrili gdje uživaju u suncu i zagrljajima
zdravlje
Ovo piće polako uništava vašu jetru – a mnogi ga piju svaki dan!
Stručnjaci upozoravaju
Ovo piće polako uništava vašu jetru – a mnogi ga piju svaki dan!
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
zabava
"Pokaži mi kako se diraš": Ispunila želju na TikToku, snimka je postala hit
Što je tražio…
"Pokaži mi kako se diraš": Ispunila želju na TikToku, snimka je postala hit
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
tech
Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije
Tek je počeo s radom
Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Svaki se postotak računa
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Znanstvenici iznenađeni: Otkrili potpuno novu vrstu pčele, zbog jednog detalja dobila jezivo ime
Zastrašujući izgled
Znanstvenici iznenađeni: Otkrili potpuno novu vrstu pčele, zbog jednog detalja dobila jezivo ime
sport
Mladi košarkaš u kritičnom stanju, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija
Izbjegnuta velika tragedija
Mladi košarkaš u kritičnom stanju! Vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija, zabio se u zid
ŽDRIJEB SP 2026.: Hrvatska zna svoje mjesto na izvlačenju, evo kad počinje
S KIME ĆEMO IGRATI?
ŽDRIJEB SP 2026.: Hrvatska zna svoje mjesto na izvlačenju, evo kad počinje
Mladog nogometaša slučajno upucao vlastiti brat
tragedija
Mladog nogometaša slučajno upucao vlastiti brat
tv
U dobru i zlu: Namjere mu nisu iskrene - zašto je zapravo došao?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Namjere mu nisu iskrene - zašto je zapravo došao?
MasterChef: Žiri i u stres testu priredio ozbiljno iznenađenje! "Ne miriše na dobro!"
OSTANAK ILI ODLAZAK?
Žiri i u stres testu priredio ozbiljno iznenađenje! "Ne miriše na dobro!"
Kumovi: Strah je neizbježan - jesu li oni idući na redu?
KUMOVI
Kumovi: Strah je neizbježan - jesu li oni idući na redu?
putovanja
Tjedni jelovnik jela na žlicu od 10.11. do 16.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno posuđa i kompliciranja: 7 toplih i finih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
"Planina svih planina"
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
novac
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Ryanair uvodi veliku promjenu za sve putnike. Evo što se mijenja od 12. studenog
Nova pravila
Ryanair uvodi veliku promjenu za sve putnike. Evo što se mijenja od 12. studenog
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
Ovo piće polako uništava vašu jetru – a mnogi ga piju svaki dan!
Stručnjaci upozoravaju
Ovo piće polako uništava vašu jetru – a mnogi ga piju svaki dan!
Topli modeli gležnjača i niskih čizmi iz trgovina
Modeli za svaki dan
15 toplih gležnjača i niskih čizama s kojima ćete biti spremni i za minuse
sve
Tjedni jelovnik jela na žlicu od 10.11. do 16.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno posuđa i kompliciranja: 7 toplih i finih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna
Poslušajte kako Ivan Zak pjeva veliki hit Marka Perkovića Thompsona
što kažete?
Poslušajte kako to zvuči kad Ivan Zak zapjeva veliki Thompsonov vjerski hit!
Mladi košarkaš u kritičnom stanju, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija
Izbjegnuta velika tragedija
Mladi košarkaš u kritičnom stanju! Vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog Ferrarija, zabio se u zid
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene