Maloljetnika izvukli iz autobusa pa ga vrijeđali i tukli: Jedan nasilnik u pritvoru

Iz PU zagrebačke izvijestili su o dovršenom kriminalističkom istraživanju nad maloljetnikom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja.
Utvrdili su da je osumnjičeni maloljetnik 2. listopada u večernjim satima, na okretištu autobusa na Savskom mostu ušao u ZET-ov autobus te tražio od drugog maloljetnika da izađe iz vozila.
Nakon što je izišao, nekoliko osoba ga je verbalno napalo i vrijeđalo, a potom su ga počeli tući. Mladić je tada uspio pobjeći u autobus nakon čega su ga nasilnici pokušali na silu izvući iz autobusa te su pobjegli.
Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u KBC-u Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.
Protiv osumnjičenog maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te je predan pritvorskom nadzorniku dok se kriminalističko istraživanje nastavlja.
Iz PU zagrebačke naglašavaju da nisu u mogućnosti objaviti više detalja s obzirom da se radi o postupanju u području zaštite prava i interesa djece.
"Policija po saznanjima o ovakvim i sličnim događajima žurno intervenira i poduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku zaštite dobrobiti maloljetnih i žrtava i počinitelja", poručeno je iz PU zagrebačke.
U priopćenju o ovom događaju naglasili su i da su posljedice nasilja među djecom i mladima vrlo ozbiljne i za dijete koje trpi nasilje i za ono dijete koje se nasilnički ponaša, a ostaju i na djeci koja su promatrači nasilja.
"Stoga je vrlo bitno pravovremeno prepoznati rizično ponašanje i prekinuti ga jer ponekad ni dijete koje je žrtva nasilja nije svjesno da je žrtva, a ponekad ni počinitelj nije svjestan da svojim ponašanjem nekoga povrjeđuje", istaknuto je u izvješću policije.
Iz PU zagrebačke pružili su i savjete djeci i mladima što učiniti ako su žrtve ili svjedoci nasilnog ponašanja.
• Ako te netko zlostavlja, nemoj šutjeti i trpjeti!
• Ostani smiren i ne pokazuj strah.
• Makni se što prije od napadača ili izazivača.
• Nikad na nasilje ne uzvraćaj nasiljem.
• Ako se bojiš, pozovi prijatelje da budu blizu tebe.
• Povjeri se odrasloj osobi - nisi ''tužibaba'' ako prijaviš nasilje.
• Upamti: nisi kriv za to što ti se događa!
• Ne daj da te nagovore da sudjeluješ u nasilju prema drugima ni kad se radi o ruganju.
• Kad vidiš zlostavljanje, odmah reci odraslima u koje imaš povjerenja.
• Ako vidiš da nekoga stalno gnjave, pokaži mu da si na njegovoj strani i sprijatelji se s njim.
Također, savjetuju roditelje što učiniti ako je njihovo dijete žrtva nasilja.
• Ostanite smireni i strpljivi - ne reagirajte impulzivno!
• Saslušajte svoje dijete i vjerujte mu.
• Nemojte kritizirati dijete niti ga okrivljavati.
• Ne potičite dijete na osvećivanje.
• Pokažite djetetu da vam je stalo do njega i da želite uspješno riješite problem.
• Ohrabrite dijete i naučite ga kako da se zauzme za sebe.
• Pomozite djetetu da upozna nove prijatelje i da razvija svoje pozitivne osobine.
• Ukoliko je potrebno, potražite pomoć stručnjaka.
• Obavijestite o događaju odgovornu osobu u školi i tražite da vam kaže što će škola poduzeti.
"Zaključno, bez obzira o kakvom se obliku nasilja radilo, kada ga vidimo, potrebno je reagirati i zaustaviti ga jer našu pomoć trebaju, kako dijete koja trpi nasilje, tako i dijete koje koristi nasilje.
O svim slučajevima nasilja, pogotovo kada je riječ o djeci, potrebno je žurno obavijestiti policiju na broj 192, a anonimno se može prijaviti i putem aplikacije Red button", poručuje policija.