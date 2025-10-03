Otkriveni detalji napada maloljetnika u zagrebačkoj školi: Odvojili su ga od grupe i upalili kameru, a onda je počeo kaos

Zagrebačka policija je provela kriminalističko istraživanje nad četvero maloljetnika zbog slučaja vršnjačkog nasilja u školi na području Maksimira.

Dvojica maloljetnika sumnjiče se za nasilničko ponašanje, jedan za poticanje na nasilničko ponašanje, a maloljetnica za povredu privatnosti djeteta.

Sve se dogodilo u srijedu poslijepodne kada su, na poticaj jednog od osumnjičenih, dvojica maloljetnika prišla drugom učeniku i odvojila ga od grupe.

Zajedno su ga vrijeđali i prijetili mu, a zatim ga je jedan od njih udario gumenom palicom. Maloljetnica je sve snimala mobitelom i snimku kasnije podijelila preko aplikacije za dopisivanje.

Napadnuti učenik primio je liječničku pomoć u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Protiv četvero maloljetnika podneseno je posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu, a predani su i pritvorskom nadzorniku. O svemu je obaviješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Policija ističe da zbog zaštite prava djece ne mogu iznositi više detalja, ali naglašava kako ovakvi slučajevi pokazuju ozbiljnost vršnjačkog nasilja i dodatne štete koje nastaju kada se snimke dijele među mladima putem društvenih mreža.

Podsjećaju da policija u ovakvim slučajevima odmah reagira i surađuje s drugim nadležnim institucijama, kao i da je snimanje i dijeljenje ovakvih događaja kažnjivo.

"Posljedice nasilja među djecom i mladima vrlo su ozbiljne i za dijete koje trpi nasilje i za ono dijete koje se nasilnički ponaša, a posljedice ostaju i na djeci koja su promatrači nasilja. Stoga je vrlo bitno pravovremeno prepoznati rizično ponašanje i prekinuti ga jer ponekad ni dijete koje je žrtva nasilja nije svjesno da je žrtva, a ponekad ni počinitelj nije svjestan da svojim ponašanjem nekoga povrjeđuje", ističu u policiji.