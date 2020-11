Mali proizvođači još su jednom pokazali da gdje ima volje ima i načina. U izazovnom vremenu uz pomoć Nove TV i projekta Startaj Hrvatska ostvarili su svoje snove i započeli ozbiljne poduzetničke priče.

Nova TV kao društveno odgovorna kompanija pomogla je osmero malih poduzetnika da svoje proizvode u izazovnim vremenima plasiraju na tržište!

Ivana i Deana, Jasna, Diana, Goran, Tijana, Mary, Berna i Donat, Martina.

Od polja - do polica u trgovini. Kroz osam epizoda emisije ''Startaj Hrvatska'' pratili smo njihove priče, razvoj i izazove s kojima su se susreli.

"Ja nisam znala kako ću, ali sam znala da moram to napraviti. To mi je bio najveći izazov", rekla nam je poduzetnica Mary Novosel.

"Krenuti od nule, potpuno od nule. Da ne znaš što te čeka", oduševljeni su Berna Storjak i Donat Rupčić.

"U početku mi je bilo najteže onako kad čitaš te zakone, mislim da mi ti zakoni ne leže", govori Goran Čipčić, dok Ivana Perić kaže: "Osim ideje poduzetnik da bi uspio treba imat dozu upornosti i tvrdoglavosti".

Osim ideje i kapitala - važno je imati i podršku. Vjetar u leđa dao im je upravo ovaj projekt. Od prehrambenih proizvoda do kozmetike. Proizvodi su tako našli put do kupaca.

"Projekt Startaj Hrvatska za mene znači strašno puno zbog i promocije mojeg proizvoda", objasnila je Jasna Karavanić.

"To je jedan veliki, veliki uspjeh u mom životu i nagrada za cijeli trud", kaže poduzetnica Martina Završki.



"Startaj Hrvatska za mene znači sve. To je ispunjenje mojih snova. Shvatila sam da je to moja najveća šansa u ovom trenutku", kaže Tijana Božović Galjani.

"Da nije bilo njega ja vjerujem da bi se ovih 7-8 godina se još produžio dok bi moj proizvod bio prepoznat", slaže se Diana Prpić.

Vodeća medijska kuća još je jednom pokazala kako pomaže društvu.

"Trebamo slaviti uspjeh prije svega i u tom kontekstu mislim da trebamo djelovati. Nova TV već neko vrijeme, duže vrijeme, pomaže malim poduzetnicima, izvještava o malim poduzetnicima, prati startup scenu i mogu reći da naš zadnji projekt Startaj Hrvatska je kruna našeg dosadašnjeg rada.

Kroz taj projekt afirmirani su neki novi mladi poduzetnici, sretni smo zbog toga i nastavljamo dalje u tom tonu", rekao je Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV.

Iskusni poduzetnici kažu - podrška je najvažnija baš u početku poslovnog puta.

Berna Storjak: ''Dobili smo nadu da iako se cijeli svijet izokrenuo naglavačke, čuda su moguća!''

Jeste li ih isprobali? Četiri hrvatska proizvoda koja imaju svijetlu budućnost

"Svaka kriza je ujedno i izazov. I zato mislim da mladi kreativni Hrvati mogu jako puno napraviti uz pomoć medija, podršku ovakvih velikih korporacija. To je jedan sjajan projekt", govori Davorin Štetner, Poslovni anđeli.

Projekt koji slavi inovativnost, ideje, domaću pamet, ali i čini konkretne korake.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr