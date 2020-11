Od davnina se upotrebljavao u različitim kulturama širom svijeta zbog svojih korisnih svojstava, a primjenu je pronašao u kulinarstvu, medicini i kozmetici. Radi se o gheeju, pročišćenom maslacu, a u Zagrebu ga proizvode Berna Storjak i njezin sin Donat Rupčić. Kako su se odlučili na to te kako je tekao njihov put, ispričat će u ovotjednoj emisiji Startaj Hrvatska.

Ako ste ikada tražili neku zdraviju varijantu masnoće na kojoj možete peći namirnice koje jedete, svakako ste naišli na ghee.

On hrani daje posebnu aromu koju ne možete ne voljeti.

''Ghee je ustvari pročišćeni oblik maslaca, inače u maslacu imamo određeni postotak vode, mliječnog proteina i mliječnih šećera. U gheeju se sve to izvuče prilikom procesa pripreme i ostaje gotovo stopostotna mliječna masnoća'', priča Berna Storjak.

Ghee se tradicionalno koristi u azijskoj kuhinji, a nalazimo ga u ajurvedskoj medicini, gdje je osobito cijenjen.

''Rađen je tradicionalnom metodom, a ta metoda uključuje kontrolu procesa. Za ghee je veoma bitno da u sebi ne sadrži vodu, laktozu ili kazein, pa ga mogu onda koristiti i osobe koje su inače osjetljive na mliječne proizvode i ne smiju ih konzumirati zato što su ili alergične ili intolerantne na njih'', dodaje Berna.



''Moj ghee je poseban po tome što stvarno mogu reći da je to jedini pravi hrvatski ghee, od početka do kraja proizveden je u Hrvatskoj. Kad govorimo o sirovini koja je domaća, pa do same proizvodnje i finalnog proizvoda, sve je hrvatsko'', objasnila je.

Već prvi ghee koji je napravila dobio je pozitivne reakcije, a prve su imale čast kušati ga njezina majka i sestra.

''Jako fin je bio. Zapravo, kada sam napravila svoj prvi ghee, kupila sam maslac i odnijela sam ga kod mame i tamo smo zajedno napravili taj ghee i to je bilo fenomenalno. Nakon toga morao je biti moj sin taj koji ga je probao'', kaže.

Ghee se dobiva topljenjem i kuhanjem običnog maslaca. Može se koristiti sa svime. Kao dodatak jelima ili pak namaz na kruh.

''Pogotovo ako je svjež kruh, možda još topao, pa ga lijepo razmažete. No na njemu se može pripremati hrana, recimo mogu se peći jaja, meso, riba, krumpir, može se dodati na kraju jela u nekakvo varivo, u palentu, u neke kašice, guste juhe. Dakle, svugdje gdje biste mogli staviti nekakvu masnoću ili gdje vam nešto nedostaje'', kaže.

Želja joj je da se u svakom kućanstvu nađe barem jedna teglica gheeja. U svemu joj pomaže i sin Donat.

''Sin je velika podrška, ali i veliki kritičar, što je u mom slučaju zaista jako bitno'', priznaje.

