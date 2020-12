Projekt Startaj Hrvatska obogatio je tržište novim inovativnim hrvatskim proizvodima koji nude najbolje od prirode. Među njima su Spara, Jaggety, Batela i Zorina mast. Proizvodi su to koje je odabrala Nova TV u suradnji sa SPAR-om Hrvatska i koji su se istaknuli među stotinama prijava pristiglih na projekt, a ostalo je još malo vremena da kupci kažu svoje.

Osam poduzetnika ušlo je u utrku za ugovor sa SPAR-om Hrvatska, a samo jedan od njih, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika, te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će hrvatski HIT proizvod 2020. te zaslužiti posebno mjesto na policama SPAR i INTERSPAR trgovina diljem Hrvatske.

U posljednjoj epizodi emisije Startaj Hrvatska imali smo prilike vidjeti kako su se poduzetnici koji stoje iza Spare, Jaggetyja, Batele i Zorine masti snašli u proizvodnji tako velikih količina, izazov koji je pred njih stavio SPAR Hrvatska, koje su sve prepreke morali preći da bi njihov proizvod stigao na plave police te naposljetku kako su se snašli u direktnoj prodaji. U sljedećoj epizodi isto očekuje vlasnike Ghee maslaca, Shapella, Superheraw pločica i Špajz juha.

1. Spara – trajni kolač od maslinova ulja i sušena voća

Spara je posebna po tome što po sastavu nema drugih masnoća osim maslinova ulja. U kolač idu i domaći likeri koji kolaču daju aromatičan miris i okus. Podloga recepture Spare stari su dalmatinski tradicionalni recepti, a posebno bogatstvo okusa kolaču daju dalmatinska suha smokva, sušene marelice, grožđice i džem od limuna. Sve suho voće koje se nalazi u kolaču ručno je rezano kako ne bi izgubilo na svojoj kvaliteti. Spara u svojim sastojcima ima i orašaste plodove te čisti mljeveni rogač koji kolaču daje specifičnu notu.

''Trudila sam se da jedan komadić kolača energetski bude dovoljan za međuobrok, da nas dovoljno zasiti, a da nam da hranjivih vrijednosti dovoljno, kao da smo pojeli neku drugu hranu u znatno većoj količini'', kazala je poduzetnica Deana Miletić, koja je zaslužna za recepturu.

Spara je trajni kolač s rokom trajanja od 75 dana (Foto: Nova TV)

2. Jaggety – dodatak jelima s povrćem

Ta začinska mješavina bez umjetnih bojila i pojačivača arome sadrži više od 50 posto sušenog povrća. Njezini sastojci nisu tajna – mrkva, korijen celera, korijen pastrnjaka, poriluk, list peršina uz dodatak himalajske soli i kurkume čine finu juhicu ili tjesteninu u tren oka.

''Jaggety se proizvodi na način da se povrće prvo čisti i guli. Nakon toga se sjecka. Stavlja se na police u dehidratore. Dehidrira se na temperaturama na kojima se ne gube nutrijenti. Proizvod ostaje što kvalitetniji'', rekla je za svoj proizvod Jasna Karavanić, koja ga je osmislila nakon što se odlučila uhvatiti ukoštac s viškom kilograma.

Jaggety vam može pomoći da ubrzate proces kuhanja kremastog rižota (Foto: Nova Studio)

3. Batela – slatki BIO namaz od batata

Batat, poznatiji kao slatki krumpir, glavni je sastojak Batele, a tisućama godina poznat je zbog svoje važnosti u ljudskoj prehrani. Od svih korisnih sastojaka u batatu upravo je mineral mangan najzastupljeniji. Batela, jednobojna i dvobojna, potpuno je veganski proizvod bez laktoze i glutena i u njoj možete uživati bez grižnje savjesti.

''Razmišljala sam, smišljala, istraživala i jednostavno mi je došlo. S jedne strane batat, s druge strane čokolada, to svi vole, mogli bismo to nekako kombinirati. I tako je nastao slatki namaz od batata. Prvo sam izumila crni dio Batele, ali to mi je bilo oku preobično, a budući da uzgajamo više vrsta batata, sjetila sam se da bih mogla napraviti kolorističan namaz koji će biti od dvije boje i koji će privući oko, a zatim i nepce kupca'', objasnila je kreatorica Batele Diana Prpić.

Batela je slatki BIO namaz od batata i čokolade (Foto: Nova TV)

4. Zorina mast – mast za njegu nadražene kože

Zorina mast za njegu nadražene kože nastala je prema tradicionalnoj recepturi koja se generacijama prenosi s koljena na koljeno u obitelji Gorana Čipčića. Zorina mast hrani i regenerira kožu, umiruje ju i pomaže njezinoj fleksibilnosti, vraća joj prirodni tonus i daje svježinu. Taj unikatni proizvod narodne medicine može se koristiti za mazanje suhe kože djece i odraslih.

''Stvarno sam htio sam da to ispadne kako treba. Zorina mast ne smije izgubiti kvalitetu koju je stvorila baba. Kad je mene čovjek nazvao i rekao da on nema više problema i da može mirno spavati, to ne može zamijeniti sav novac ovoga svijeta. Jednostavno predobar osjećaj, ja ću pomagati ljudima'', kazao je Goran Čipčić, koji je vjerovao u bakinu mast toliko da je sve što ima uložio da ju predstavi cijeloj Hrvatskoj.

Zorina mast (Foto: Nova TV)

Osam proizvoda osam poduzetnika iz Startaj Hrvatska možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Hrvatske na posebno označenoj plavoj polici.

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama Foto: Nova TV



