Jasna Karavanić jedna je od osam kandidata jedinstvenog projekta ''Startaj Hrvatska'' koji je nastao u suradnji SPAR-a i Nove TV. U sklopu projekta na police tog velikog trgovačkog lanca diljem Hrvatske, Jasna je stavila svoju mješavinu začina Jaggety. Osim što joj je sada u planu da nakon Hrvatske osvoji i neka inozemna tržišta, Jasna bi se htjela posvetiti i razvoju još nekih proizvoda.

Nakon što se putem jedinstvenog projekta ''Startaj Hrvatska'', u suradnji SPAR-a i Nove TV, šira javnost imala prilike upoznati s Vašom mješavinom začina Jaggety, što se sve događalo od početka emisije? Kakve su reakcije kupaca na Vaš proizvod?

Nakon prikazivanja emisije reakcije su bile divne, puno čestitki i puno ljudi koji do sada nisu probali javili su mi se da idu kupiti Jaggety.

Opišite podršku koju ste dobili od SPAR-a tijekom projekta. Sigurno je bilo i puno pitanja na koja je trebalo pronaći odgovore – koju je ulogu SPAR odigrao u svemu tome?

Tijekom projekta od SPAR-a sam dobila ogromnu pomoć u rješavanju raznih detalja od papira koji su nedostajali do analiza, validacije te pomoći u traženju suradnika vezano za proizvodnju. Zaista su svi bili pomogli i bili jako susretljivi i tu za mene ako je išta zapelo, hvala im.

SPAR je za police svojih trgovina diljem zemlje naručio od Vas veliku količinu Jaggetyja – kako ste se kao mali proizvođač nosili s izazovima u proizvodnji? Koji su Vam se sve izazovi našli na putu i kako ste ih prebrodili?

Zbog velike narudžbe bio je problem oko proizvodnje te su mi u SPAR-u pomogli kontaktima za pomoć. Zapravo kada sam razgovarala sve je teklo relativno bez problema, svi su bili apsolutno profesionalni i suradljivi. Jako sam zadovoljna kako je sve teklo. Naravno trebalo je uložiti veliki trud i rad uz svu logistiku, ali išlo je. Kako sam sama po osobnosti jednostavna tako sam i dobivala natrag isto.

Sada kada ste svojim proizvodom na policama trgovina u cijeloj Hrvatskoj, imate li kakav plan za proširenje izvan granica? Imate li u planu i proširenje asortimana? Radite li trenutačno na nekim novim proizvodima koji bi mogli parirati Jaggetyju ili se možda tek rađaju neki novi planovi?

Voljela bih proizvod plasirati i izvan granica Hrvatske, no za sve treba planiranja, vremena i rada. Nadam se da ću i to uspjeti s vremenom. Imam već mnogo ideja koje sam razvila za nove proizvode, no za sada ih neću zbog situacije s Covidom pokretati, ali silno to želim i napravit ću to.

Jasna Karavanić - 3 Foto: In Magazin

Poduzetnički put ponekad je trnovit, ali prebrodili ste do sada sve prepreke. Koja je najznačajnija lekcija o poduzetništvu koju ste iz svega kroz što ste prošli Vi naučili iz svog iskustva, a koja će Vam pomoći u daljnjem donošenju odluka?

Na tom trnovitom putu susrela sam se sa mnogim izazovima i preprekama. Ponajprije sa svojom tugom koja me blokirala tako da sam s mukom odrađivala što sam trebala, a onda se opet zatvarala u mračnu sobu i očajavala. Srećom moja obitelji i prijateljice su me svakodnevno podizali i poticali da obavljam što trebam.

Vaš poduzetnički put dobio je krila upravo u ovoj izazovnoj godini. Što bi poručili onima koji tek razmišljaju o poduzetničkim vodama – kako iskoristiti krizu i okrenuti je u svoju korist?

Svima koji razmišljaju o početku poručujem da krenu i možda baš zato što je ova godina izuzetno teška i izazovna pripreme sve i pokrenu za bolja vremena koja slijede. Ja vjerujem u to. Samo dovoljno tvrdoglavosti i upornosti donosi uspjeh. Ako sam ja uspjela mogu i svi dovoljno odlučni i hrabri.

Kad ste predstavljali proizvod u emisiji govorili ste o svom pokojnom suprugu. Što mislite što bi on rekao na ovaj uspjeh?

Cijeli projekt i Jaggety posvetila sam svome suprugu koji bi mi sigurno bio podrška, no bio bi i zabrinut za mene, jer je to zaista veliki posao.

Startaj Hrvatska - Jasna Karavanić - Jaggety - 1 Foto: In Magazin

Projekt ''Startaj Hrvatska'' još nije gotov i čeka nas veliko finale, jeste li uzbuđeni, kako mislite da će Vaš proizvod proći na kraju?

Još nam je preostalo finale, uzbuđena sam i želim da Jaggety postigne najbolji mogući rezultat, no neka hit proizvod bude onaj koji to doista zaslužuje! Po informacijama poznatih i obitelji te prijatelja čini se da prodaja ide dobro, no to nisu relevantne informacije tako da smo svi u slatkom iščekivanju. Želim nam svima kandidatima sreću od srca.

Sada kada je Jaggety na policama trgovina diljem Hrvatske, a Vi ste zaposleni njegovom promocijom, ostaje li Vam ipak barem nešto vremena za neki hobi koji Vam pomaže da se opustite od stresa?

Uza sve svoje obaveze nađem i dalje vremena za svoje ljubavi. Prvenstveno za djecu i unuke te prijatelje i naravno za slikanje, jer kistovi i boje su moja strast.