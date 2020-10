Počelo je iz kuhinje zdravim kuglicama, a danas njezine bio snack pločice osvajaju Hrvatsku. Tijana Galjanić Božović iz Opatije imala je viziju i slijedila je svoj san, a to ju je dovelo do jedinstvenog projekta SPAR-a Hrvatska i Nove TV ''Startaj Hrvatska''. Kakve je to bio snack pločice osmislila, podijelila je s ekipom IN magazina.

Recept za uspjeh, bio on privatni ili poslovni, uvijek sadrži dva sastojka: ljubav i strast.

Tijana Galjanić Božović godinama je radila u marketingu, no onda je svoju strast odlučila pretvoriti u posao. Osmislila je recepturu za stvaranje superheroja ili, bolje da kažemo, osmislila je recept za BIO SNACK PLOČICE pod imenom Superheraw.



''Prve kuglice bile su napravljene od datulja, koja je baza proizvoda i onda daje tu neodoljivu slatkoću, a potpuno je prirodan proizvod. Zatim lješnjaci, kakao, određene sjemenke, a kasnije su se jednostavno nadograđivali raznorazni drugi okusi'', objašnjava Tijana.



Supermoći koje su sadržane u ovim Superheraw pločicama jesu sljedeće: organske su, bez glutena i rafiniranog šećera, s namirnicama kontroliranog podrijetla.



''Taj je proizvod poseban po tome što je napravljen od prirodnih, ekoloških sastojaka. Bademi, indijski orasi, lješnjaci, suho voće, orašasti plodovi i začini, to je ono što skupa sa sjemenkama čini bazu ovih pločica. Vrlo je bitno to da su jako ukusni, ljudi nekako povezuju da je nešto što je zdravo lišeno okusa, a ove su pločice jako ukusne'', govori.



Ono što je počelo u obiteljskoj kuhinji danas osvaja ljude i izvan granica Lijepe Naše. A prve reakcije samo su joj bile poticaj da nastavi dalje.



''Bile su svakakve. Prvo su bile jako, jako dobre i onda sam shvatila da bi se to moglo svidjeti ljudima. Suprug, koji je bivši profesionalni sportaš i sudionik u Olimpijskim igrama, nosio je to svojim prijateljima sportašima da probaju kad bi se vozili biciklima i jako im se sviđalo. Međutim, nisam nikad zapisivala recepte i onda kad sam shvatila da bi se to sviđalo i drugima te da bi to možda bilo nešto čime bih se bavila, onda je započelo zapisivanje i receptura'', objašnjava.

Svoj put sada nastavlja u jedinstvenom projektu Nove TV i SPAR-a Hrvatska, Startaj Hrvatska.



''Voljela bih da uspije, da se što bolje prezentira našem tržištu putem ovog fantastičnog projekta koji nam je pružen. Htjela bih da osvoji tržište, domove, da se svaka obitelj nađe u tome jer stvarno je toliko široko primjenjiv - za sport, za posao, za dječji ruksak, za izlet, putovanja. Htjela bih da se svi hrane kao superheroji'', zaključila je.



