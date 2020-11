Mlada poduzetnica Diana Prpić sa svojim ukusnim namazom Batela, jedna je od osam kandidata u jedinstvenom projektu koji je nastao u suradnji SPAR-a i Nove TV - Startaj Hrvatska. Pobjednik će odnijeti titulu HIT proizvoda 2020., a hoće li to biti upravo Batela, odlučuju kupci. Diana nam je s velikim entuzijazmom ispričala što se sve događalo od početka emisije te o ambicioznim planovima koje ima za svoj inovativni slatki namaz koji je već osvojio mnoga nepca.

Koliko Vam znači podrška projekta Startaj Hrvatska koji nastaje u suradnji SPAR Hrvatska i Nove TV, zahvaljujući kojem ste svoj proizvod Batelu stavili na police tog velikog trgovačkog lanca? Kakvo su dojmovi nakon emitiranje emisije?

Emisija je bila pun pogodak, sve najbitnije, sve ono što sam željela da se sazna o našem putu do polica tog velikog trgovačkog lanca, rečeno je, prikazano je. Bilo je i suza i smijeha i vrištanja dok smo gledali emisiju, iskreno, kada sam gledala prvi puta, mislim da sam vidjela možda 30% cijelog sadržaja, mi smo na svaku rečenicu reagirali, vikali, smijali se, dok bi se mi zaustavili, već je i nova scena bila pri kraju, pa opet buka, vika…tako da sam kroz par dana, nakon što su se smirile pozitivne vibracije, javljanja, čestitke, pogledala našu emisiju još jednom sama, i ponovno sam ostala bez teksta! Imati ovoliku podršku nešto je nevjerojatno, da postoje toliki ljudi koji se toliko nesebično dali u ovaj projekt i dalje mi izgleda kao da sanjam! Bez ovoga projekta moja Batela nikada ne bi bila ovako blizu, ovako na dohvat ruku ljudima diljem Hrvatske!

Kakav je vjetar u leđa bilo predstavljanje proizvoda u emisiji Startaj Hrvatska, što se sve događalo u međuvremenu?

Predstavljanje Batele u emisiji bila je i čast i privilegija. Ipak je ona odabrana između mnoštva prijava, došla je do samoga kraja, zasjala je na policama SPAR-a, o čemu sam prije samo mogla sanjati. Iako, da mi nije bilo ovoga projekta, nikada ne bih znala koje su moje granice izdržljivosti, koliko noći za redom mogu biti budna, koliko dobro mogu koordinirati između 10 stvari koje se događaju istodobno. Startaj Hrvatska je vjerovao u nas i bio nam je vjetar u leđa cijelo vrijeme, čak i kada je zapelo, kada je došlo do ruba da se prelije i ona zadnja kap u čaši!



U projektu Startaj Hrvatska osam je proizvoda i tek nas čeka veliko finale, jeste li uzbuđeni, vjerujete li da će baš Batela biti proglašena HIT proizvodom 2020?

Vjerujem da noć prije velikog finala neću spavati. Poznavajući sebe, izludit ću sve svoje ukućane i stalno ponavljati: ajme meni kako je mene strah! I već standardno će se svi oni razbježati od mene jer ću biti neizdržljiva… ali to sam ja. U sve idem sa srcem, emocijama, dajem 1000% od sebe, žrtvujem svaki segment svoga života kako bi moj proizvod uspio i bio poznat, bio brend za koji će znati cijeli svijet. Naravno da vjerujem u svoj proizvod, vjerujem da može dotaknuti sami vrh jer znam koliko on vrijedi, koliko je u njega uložena u svih segmentima, vjerujem da on to zaslužuje i da će kao takav biti i prepoznat!

Prilikom predstavljanja proizvoda u emisiji Startaj Hrvatska rekli ste da kada ste sadili prve batate to niste rekli roditeljima. Kakve su njihove reakcije sada na vaš nagrađivani proizvod Batela?



Sada se smiju cijelom mom početnom poduzetničkom duhu, sada zajedno sa mnom proizvode sadnice, njeguju biljku do njenog samog stavljanja u tlo, zajedno kosimo travu, strepimo nad svakim novim listićem koji se pojavi na biljci batata. Strah je svakog roditelja da mu dijete bude razočarano, tako i mojih roditelja, tim više što sam kći jedinica i što su sve emocije uperene u mene. Zato sam im ja uskratila taj jedan korak oko prevelike brige i ušla u posao sama, hvala Bogu, uspjela sam, i dovela ih na gotov čin. Tada nisu mogli ništa drugo reći nego: Bravo! Ponosni smo na tebe! Danas smo zajedno u poslu oko Batele, nemjerljiva su mi podrška, kada zapne, znam da će mi oni uskočiti, ostavit će sve svoje obaveze i biti uz mene, u dobru i u zlu – jer to je obitelj.

OPG ste preuzeli od bake Mare o kojoj rado pričate. Koji je najbolji savjet koji Vam je dala i koliko Vam je ona podrška u svemu, a naročito nakon emisije?

Baka mi stalno govori da neka se čuvam, da pazim kako vozim, da ne vozim umorna. Ima li ljepših riječi za izjaviti ljubav od ovih? Njezini savjeti su mi zlata vrijedni, uči me strpljenju i poniznosti, da budem zahvalna za svaki uspjeh, ma koliko malen bio. Žuri polako…daleko ćeš stići.

Batela je inventivni prehrambeni proizvod, pripremate li još neku novu zdravu recepturu od namirnica iz svog vrta? Inspiriraju li vas klijenti s kojima komunicirate?

Batela je inovacija u prehrani i ona je moj trenutni vrhunac, od posla, od ideja, od priznanja. Moja glava je prepuna ideja, obožavam kuhinju, tamo sam svoj na svome. Naravno da me i klijenti inspiriraju, slušam njihove želje, pohvale, kritike i probleme… niti jednu kritiku ne smijemo uzeti s negativnom energijom, ne.. Dapače, iz svake kritike treba izvući nešto novo i nešto pozitivno i mijenjati se prema boljem, većem, jačem. Volim stvarati nove okuse, nove, neobične kombinacije. Jednostavno volim biti drugačija. Ne volim kopije ni u kojem pogledu, tako ni u poslu, uvijek želim sa svojim idejama izaći na tržište prva, volim i želim biti original!



Vrlo ste aktivni na Facebooku i ondje dosta komunicirate s kupcima. Koju ulogu društvene mreže imaju u Vašem poslovanju, naročito nakon što je Vaš proizvod predstavljen u Startaj Hrvatska?

Na društvenim mrežama sam stvorila zajednicu od 21.000 ljudi koji vole, cijene i prate naš rad, trud, uspjehe, ali i probleme i nedaće. Naučila sam ljude da znaju sve stadije rasta voća ili povrća koje od nas kupuju, da vide kako napreduje njihov budući obrok. Ne mogu vam opisati njihovo uzbuđenje kada vide prvi cvijetak na sadnici jagoda, kada se posadi batat, kada se ječam pretvara u ječmenu kašu, ali i koliko su tužni kada nas priroda upozori i pecne nas sa mrazom ili tučom. Ti ljudi su uvijek uz nas, i oni su nam veliki poticaj da se trudimo više, jače, bolje. Nakon predstavljanja Batele u Startaj Hrvatska, porastao nam je broj pratitelja, ljudi čestitaju svakodnevno, redovito nam šalju slike kako kupuju Batelu u SPARU i INTERSPAR-u, dijele naše objave, pozivaju svoje prijatelje da nas podrže kupnjom Batele. Zaista, ne bih ih mijenjala nizašto!



Možete li s nama podijeliti najdražu pohvalu koju ste dobili za Batelu?

Mogu…Tekst ide ovako, citiram: „Isprobana je, ma to je mala riječ. Nestala je u jedno popodne. U zadnje vrijeme nismo probali ništa kao što je Batela. Savršena je u svakom smislu riječi. Ne znam kako opisati. Jedva čekamo napuniti policu u frižideru. Mislim da će nam Batela postati nešto što ne smije faliti! Hvala Vam što ste napravili Batelu, ovaj namaz zaslužuje sve pohvale.“

Čitala sam ovu poruku nekoliko puta i poslala je svim svojim ukućanima. Kada ovako nešto pročitate, odmah mi dođe da se ustanem i krenem je kuhati, ovakve riječi su mi potvrda da radimo dobru stvar!

Kako vidite budućnost svoje Batele? Imate li već kakve daljnje planove za svoj proizvod?

Svoju Batelu zamišljam kao svjetski poznati brend. To možda na prvu zvuči nadobudno, umišljeno, nerealno, ali ja se s time ne slažem. Svjesna sam kakav proizvod imam u rukama i želim ga staviti na stol svakoga kućanstva! Imam dovoljno vremena ispred sebe, volje, vjere i entuzijazma mi nikada nije manjkalo, a pogotovo ne sada kada živim svoju priliku života. Nadam se da će nam projekt pomoći da što više ljudi čuje za Batelu, da se proširi potražnja za njom i da Batela napravi svoje prve samostalne korake izvan države. Ni jedan se uspjeh nije dogodio preko noći, neće ni moj, ali ja u svoj uspjeh vjerujem i od njega ne odustajem!

Ovo je definitivno moja najuspješnija godina, i pri tome ne mislim samo u financijskom pogledu. Naprotiv, financije puno puta nisu mjerilo sreće, uspjeha, ostvarenja sna! Ostvario mi se san da za Batelu čuje cijela Hrvatska, da proizvedem količinu Batele za koju nisam niti sanjala da ću ikada proizvesti! Napokon je naša stoljetna bitka i opstanak na zemlji, na selu, urodila plodom. Vjerujem da su svi moji preci ponosni na mene, kao i moja obitelj koja je uz mene, i da sam predstavila život na selu u onakvom svjetlu kakvog ga gledamo mi, koji život na selu volimo i živimo! Tajna uspjeha je da se posao koji radite bezuvjetno voli i da mu se BEZIZNIMNO podredite. Bez toga nema uspjeha. Tu nema kompromisa. Ili sve ili ništa. Između nema, ali ne bih to mijenjala nizašto!

Uz Batelu uzgajamo jagode, maline, lubenice, krumpir, grah, tikve, papriku, ponosna sam što za sve voće i povrće koje sadimo, sami proizvodimo sadnice, tako da je to zaista zaokružen ciklus od sadnice do ploda i na koncu, od polja do stola. Od većine svojih proizvoda mi radimo preradu, tako da se tu u ponudi nalaze prefini džemovi i namazi, sokovi, ajvar, kisela paprika…U svoje proizvode ne stavljamo bijeli šećer, svi su proizvodi smanjene kalorijske vrijednosti i smanjenog udio ukupnog šećera, na to smo izuzetno ponosni jer naše proizvode smiju jesti svi!

Ostaje li Vam išta slobodnog vremena? Kako ga provodite ili kako biste ga voljeli provoditi?

Slobodnog vremena skoro da i nema. Od jutra do noći sam 100 posto posvećena svome poslu, njegovom promoviranju, njegovom rastu. Ako nisam toliko posto u njemu, sve lagano staje, a to ne želim nikako! Mi smo jako maleni OPG, brojimo ga mama, tata, baka i ja, tako da tu svi imamo velike zadaće i obaveze, nema prepuštanja situacije slučaju, nego vječita borba i trud. Ali ništa nam nije teško kada vidimo da sve to rađa plodom!

Možda bih ponekad voljela zastati, prošetati, udahnuti zrak bez da zvoni mobitel, bez da sam u brizi je li sve u redu, jesam li još nešto mogla napraviti da sve bude još bolje i plodonosnije…Prema svome poslu imam veliku dozu strahopoštovanja i zato se ne mogu nikada opustiti 100 posto i uživati. Najviše bih voljela da kada odem par dana na more, da ne moram nakon toga mjesec dana raditi duplo više i duplo jače kako bih nadoknadila tih par dana što me nema. Ne mogu vam riječima opisati kako se to osjeti, kao da me nije bilo pola godine, ali ja na to gledam samo s pozitivne strane, a to je da sam ja pokretač toga posla i da mu je uz mene ipak najbolje.