Sve se više roditelja suočava s respiratornim infekcijama kod djece, a liječnici bilježe porast atipičnih upala pluća.

"Starija kćer je krenula u vrtić, pa onda svako malo donese nešto. To je jednostavno tako u dječjoj dobi i mora proći, to svi moramo proći", rekla je majka Iva. "Moji dečki su bronhitičari i imaju svoju terapiju koju im svakodnevno dajem pa to nekako uspijemo suzbiti da nemaju česte infekcije", objasnila je majka Andreja.

Pulmolozi ističu da su simptomi atipične upale pluća često blagi na početku, što otežava prepoznavanje bolesti.

"Ne moraju nužno biti popraćene visokom temperaturom, nego se može obično javiti kašalj koji ne prestaje i biti lagana temperatura oko 37 °C do 37,5 °C", rekla je doktorica Dora Cvrtilo.

Čekaonice u zagrebačkoj Klaićevoj su pune, a pedijatri ističu da ove sezone primjećuju značajne promjene.

"Ona je tipična za školsku dob djece, dakle, ili za djecu stariju od pet godina, međutim, u ovoj sezoni bilježimo i porast broja oboljelih u mlađe djece, pa čak i u dojenčadi. U djece je oko 40 posto atipičnih upala pluća uzrokovano mikoplazmom pneumonije.



"Ako se prepozna na vrijeme i ako se započinje rano liječenje, te posljedice mogu se i ispriječiti. Najveći rizik tu imaju djeca koja već imaju nekakve priložeće kronične bolesti kao, recimo, astmu", nadodala je Cvrtilo.

Hladno vrijeme dodatno pogoršava stanje, što čini mjere opreza ključnima.



"Trenutačno se u ovoj situaciji savjetuje da se izbjegavaju zatvoreni prostori, da se izbjegavaju velika okupljanja, recimo igraonice i ostalo gdje ima jako puno djece, koja i jesu sigurno prenosioci bolesti koje skupe u vrtiću ili u školi", objasnila je Cvrtilo.

No za roditelje to često nije jednostavno. "Iz tog razloga ja i ne ostavljam dijete u igraonici baš u ovom periodu", rekla je Iva. "Oni su u vrtiću svaki dan i nadam se da tamo dobiju nekakav imunitet, pa onda ne idemo. Odnosno, idemo po igraonicama, ali se ne bojim. Ako pokupe, pokupe. Ne mogu ja sad na to utjecati", rekla je Andreja.

"Teško se čuvati viroza u današnje vrijeme s obzirom na to da je pola grada otprilike bolesno, svako malo, i s obzirom na cirkulaciju ljudi u svim prostorima - od vrtića, dućana, šoping-centara, igraonica... Treba vitamina, redovno održavanje nosa i evo molba da ništa više neće doći do nas", rekao je otac Tihomir.

Liječnici dodaju - svakih dvije do sedam godina dolazi do ovakvog epidemijskog pojavljivanja bolesti, a traje do jesenskih i zimskih mjeseci pa do početka proljeća.

