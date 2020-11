Sa samo 20 godina Martina Završki u Osijeku je otvorila svoj restoran zdrave hrane. Upravo ondje nastale su i njezine juhice u tegli, spravljene prema jednostavnoj recepturi, s naglaskom na svježim namirnicama. Kako je došla na tu ideju i što je sve prošla na poduzetničkom putu, otkrit će u ovotjedoj emisiji Startaj Hrvatska.

Iako je od malih nogu voljela kuhati, Martina Završki ipak se odlučila za drugi životni poziv - onaj dentalnog tehničara. Međutim, kako je život nepredvidiv, tijekom godina se vratila svojoj strasti - gastronomiji.



''Kad sam završila školu, išla sam godinu dana stažirati i odlučila sam da to zanimanje nije za mene, da se moram naći u nečem drugom. Gajila sam uvijek neku želju za malom slastičarnicom u gradu, za nečim svojim i ukazala mi se prilika da otvorim nešto tako. Nakon ispitivanja tržišta slastičarnica u Osijeku shvatila sam da to ne bi uspjelo i otvorila sam svoj zdravljak'', govori Martina.

Zdravljak je otvorila sa samo dvadeset godina, a glavni cilj bio joj je zdrava hrana u teglicama.



''Nešto tipa obrok salate. Prije toga se rodila ljubav prema zdravoj hrani. Nakon dvije godine se stvorila ideja za zdrave juhice u teglicama'', priča.

Juhu je uvijek dobro jesti. Kažu da ona grije i dušu i tijelo, a posebno godi u hladnim jesenskim danima, prepuna sezonskog povrća.



''Juhice koje imamo u ponudi su juha od butternut tikve, juha od rajčice i bosiljka, juha od celera i mrkve te povrtna juhica. Na ideju staklenke došli smo zato što su praktične i možemo ih svugdje nositi, a i super su to go proizvod i to go jelo jer svakom je potrebno da barem jedanput tjedno pojede juhicu. Proizvodi su bez konzervansa i napravljeni su od svježeg povrća, rok trajanja je 10 dana'', objašnjava.



U Slavoniji, koja obiluje delicijama poput kulena i čvaraka, mnogi su bili skeptični prema njezinoj ideji o zdravoj hrani. Teži i tomu da su svi sastojci od lokalnih proizvođača.



''Puno ljudi povezuju zdravu hranu s vegetarijanstvom i veganstvom, ja to ne bih tako povezala. Zdrava hrana je ono što je vašem organizmu potrebno - i meso i povrće i ugljikohidrati, sve s čime funkcionira organizam'', kaže.

Najveću potporu ima od obitelji, prijatelja i djelatnika. Zna i sama da u rukama ima odličan proizvod pa kada je vidjela oglas za jedinstveni projekt Nove TV i Spara Hrvatska, odmah se prijavila.



''Jako sam uzbuđena zbog toga i sretna što napokon cijela Hrvatska može probati moj proizvod i što sam dostupna svima u Hrvatskoj, a ne samo Osječanima'', kaže.

''Startaj Hrvatska'' pokazat će da ništa nije nemoguće, da se uspjeti može, da se snovi ostvaruju te da i u najtežim situacijama postoji izlaz koji vodi na put do uspjeha. Ne propustite saznati sve o Martini i njezinu Špajzu u osmoj emisiji ''Startaj Hrvatska'' u subotu na Novoj TV.

