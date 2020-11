Pročišćeni maslac Ghee Berne Storjak i njezina sina Donata Rupčića jedan je od osam proizvoda koji se natječu za HIT proizvod 2020. u jedinstvenom projektu SPAR-a i Nove TV ''Startaj Hrvatska''. Kakve su reakcije kupaca otkad se njihov Ghee našao na policama velikog trgovačkog lanca diljem zemlje, ali i kakvi su planovi za budućnost te kako se Berna nosi s izazovnom poduzetničkom godinom, pročitajte u intervjuu.

Otkad je Vaš proizvod Ghee ušao u projekt ''Startaj Hrvatska'' i dospio na police trgovačkog lanca SPAR diljem Hrvatske, što se sve događalo? Kako ste se nosili s izazovima proizvodnje one količine koju je SPAR naručio od Vas?

Kada sam doznala da ulazim u projekt prvo što sam trebala napraviti bilo je zaposliti još jednu osobu, jer uz sve ostale proizvode koje radim ne bih mogla sama proizvesti naručeni Ghee za SPAR. Drugo je bilo osigurati dovoljnu količinu sirovine (najkvalitetnijeg maslaca) i dovoljnu količinu odabrane ambalaže te dogovoriti odgode plaćanja. Dobavljači su mi izašli ususret, odobrili mi odgode i na taj način sam uspjela financijski premostiti taj period. Zahvaljujem im na tome i ovim putem. Sama proizvodnja bila je prilično naporna zbog dugotrajnog procesa kuhanja i ručnog lijevanja u šest tisuća staklenki. Prenošenje kutija nije bilo moguće bez Donatove snage, tako da je i on odvajao dosta svog vremena za to, kao i za pomoć oko ručnog lijepljenja deklaracija te pakiranja u transportne kutije. Poseban izazov bila je isporuka dvije tone Gheeja sortiranog u 750 malih kutija. Na SPAR-ovu skladištu tu je količinu trebalo rasporediti na 21 paletu, što je bio zahtjevan posao, ali uspjeli smo i to zajedno. U svemu je uz mene bio Donat. Uz njegov optimizam i osmijeh sve je izazove bilo lakše podnijeti. Dva i pol mjeseca dok je trajala proizvodnja držao me jaki adrenalin i fokus na cilj, a on je bio – kvalitetno proizvesti, isporučiti u roku i ostati normalna u glavi u ovoj ludoj godini.

Kako Vam je SPAR pomogao u svemu otkad ste ušli u projekt? Opišite nam suradnju koju imate posljednjih mjeseci.

SPAR je pomogao svojom narudžbom kojom je dao nadu da iako se cijeli svijet izokrenuo naglavačke, ipak su čuda moguća. Ljudi s kojima sam bila u kontaktu u SPAR Hrvatska oduševili su me svojom susretljivošću, stručnošću i jednostavnošću. Bili su velika moralna i stručna podrška.

Zbog svoje jedinstvene vrijednosti Ghee je u posljednje vrijeme sve više tražen proizvod. Sad kad se nalazi u trgovinama u cijeloj zemlji, imate li kakvih ponuda i planova za izvoz svog Gheeja izvan Hrvatske?

Korona je zaustavila moje planove za posjećivanje sajmova u Austriji, gdje su moji proizvodi u Grazu bili izvanredno prihvaćeni. Osim istraživanja njemačkog i austrijskog tržišta, počela sam razvijati kontakte i u Srbiji, no sve to morat će pričekati neka bolja vremena.

Imali ste svoju mrežu kupaca i prije emisije, a ona se sada zasigurno uvelike proširila. Kakvi su komentari na Vaš zdravi proizvod otkako ste ga plasirali u SPAR-ove trgovine?

Moji stalni kupci kao da su dobili neku dodatnu potvrdu da je moj Ghee stvarno jedinstven i najbolji. Neki od njih imaju samo jednu primjedbu, a ta je da im je ovo pakiranje od 180 g koje se nalazi u SPAR-u premala količina.

Prilikom predstavljanja proizvoda rekli ste da Vaši roditelji u čijoj ste garaži proizvodili prvi ghee nisu posebno vjerovali u taj proizvod. Što sada kažu na sve i jesu li ponosni na Vas?

Veselili su se oni od samog početka mojim sitnim uspjesima, iako nisu vjerovali da se od gheeja može živjeti. O tome se radilo. Mama je moja najbolja prijateljica, glas razuma i rame za plakanje, a tata bi skakao od sreće zbog projekta, ali nažalost nije to dočekao, umro je prije tri i pol godine i još neopisivo fali na svakom koraku. Fali da kaže između ostalog: 'Berna, kaj si sad opet izmislila? Nikad nemaš mira i stalno mi daješ nekog posla.' Tata me maksimalno razmazio svojom dobrotom i sve moje ludosti pretvarao je u djelo vlastitim rukama uz iskren osmijeh. Bez njega je puno toga ostalo na mjestu na kojem se zaustavilo. Iako su smatrali da se previše mučim i da previše radim, moji roditelji bili su uvijek jako ponosni na Donata i mene i bili su bezrezervna podrška na svakom koraku.

Koja bi bila Vaša motivirajuća poruka za sve potencijalne poduzetnike s obzirom na trnoviti poduzetnički put, naročito sada u ovo dodatno izazovno vrijeme krize?

Ako radite nešto iz sveg srca, to je jače od okolnosti u kojima se nalazite. Treba možda promijeniti ili prilagoditi način rada, ali srce uvijek pokazuje pravi smjer ako ga znate slušati. Nije sve za svakoga i svi imamo neki svoj put koji trebamo prepoznati i slijediti. Ma kako god se činilo, ponekad odustajanje nije poraz, nego pobjeda.

Kada donosite odluke o razvoju poslovanja, kojim se načelima vodite da te odluke rezultiraju što većim uspjehom za Vas i za Vaš proizvod i ima li promjena u načinu na koje razmišljate o potencijalu Gheeja i Vaših ostalih proizvoda, u odnosu na doba prije emisije?

Osnovno je načelo mog poslovanja: čini drugome ono što bi htio da on čini tebi. Ako to pretočim u proizvode koje radim i način na koji ih radim, to bi bilo otprilike ovako – maksimalna kvaliteta za sve kao da radim za svoje voljene i samu sebe. To se nije promijenilo od samih početaka, i neće se promijeniti.

S obzirom na zahtjevnost cijelog poduzetničkog procesa i administrativnih prepreka s kojima ste se suočili prilikom pokretanja poslovanja, da ste na početku znali što Vas sve čeka, biste li krenuli u sve to? Što je najviše nagrađujuće kad gledate unatrag sve kroz što ste prošli?

Sami počeci dali su naslutiti da neće biti jednostavno, ali ljudi koji su htjeli moj Ghee nisu mi dali da odustanem, a oni uopće nisu ni znali koliko sam im bila i ostala zahvalna za svaku kupljenu teglicu. Drugi jednako važan razlog je moj sin Donat. Kada sam krenula u to, ne bih odustala dok ne iscrpim sve mogućnosti i samu sebe i ponovila bih to opet, iako, priznajem, bilo je dana i noći kada sam bila na granici snaga i vjerovanja. Ipak, čini mi se da je sve bilo pod nekom sretnom zvijezdom unatoč brojnim poteškoćama. Pri tome mislim i na dobivanje dozvole za rad zahvaljujući nadležnim inspektoricama koje su odlučivale o tome i imale sluha za do tada nepoznat proizvod jer ja sam prva koja je ikada zatražila dozvolu za odobravanje objekta za ghee. Vlastiti posao dao mi je istovremeno veliku neizvjesnost, ali i priliku planiranja vremena i događanja, svojevrsnu slobodu. Taj osjećaj, nakon dugog niza godina rada za druge, ne bih mijenjala za sigurnost redovne plaće.

Najveći je uspjeh što sam mijenjajući neizvjesnost za slobodu na neki način kupila vrijeme koje mi je uvijek nedostajalo da ga provedem sa sinom dok je odrastao. Stvorila sam priliku i za kreativno izražavanje koje mi je u krvi, a za koje nisam imala priliku na mnogim poslovima koje sam radila.

Najveća je nagrada što sam opstala na vlastitom putu, svi divni ljudi koje sam upoznala na njemu, sin koji mi je dao svu moguću podršku i mjesto na kojem se sada nalazimo.

Nakon uspjeha Gheeja, imate li u planu raditi na još nekoj zdravoj recepturi iz kuhinje Vaše bake ili neke nove koje se možda tek rađaju u Vašoj glavi, neki proizvod koji bi Gheeju mogao jednako parirati?

Tko zna što mi još može pasti na pamet, ali već sada imam nekoliko jedinstvenih proizvoda razvijenih po vlastitim recepturama. Izdvojila bih Sweet Angel, koji je poseban po tome što je to bogat orašasti kakao namaz, potpuno bez šećera i umjetnih dodataka, a takvoga nema na našem tržištu. U planu mi je napokon krenuti s Ghee Candle, Ghee lampom ili Ghee svijećom, kako je još nazivaju. To mi je baš velika želja i bit će mi zadovoljstvo pozabaviti se time, samo da uhvatim malo vremena. Ghee lampa specifična je po tome što daje neobično lijepu i umirujuću svjetlost i od pamtivijeka se koristi u mnogim hramovima.

Pred nama je veliko finale, a Ghee je jedan od osam proizvoda u utrci za HIT proizvod 2020. Što mislite, kako će proći?

Iskreno, teško mi je pretpostaviti. Velika je čast uopće biti izabran između osam kandidata i dobiti ovakvu priliku predstavljanja vlastitog proizvoda. Cijenim to i zahvaljujem svima koji su vjerovali u nas i naš Ghee te nas odlučili uvrstiti u projekt Startaj Hrvatska. Što god da bude dalje, tako upravo i treba biti.