Deana Miletić i Ivana Perić iz Startaj Hrvatska pokazale su nam da je spoj iskustva i mladosti itekako dobra podloga za uspjeh. Iza njihova trajnog kolača pod nazivom Spara snažna je priča o životu, prijateljstvu i neodustajanju.

''Spara je jedan jastučić koji su nekad žene nosile na glavi kako bi sebi olakšale nošenje tereta. Sve što tovar nije iznio na svojim leđima, iznijele su žene na svojoj glavi i zato je Spara simbol ženske muke u poljoprivredi'', objašnjava Deana Miletić podrijetlo imena koje stoji iza brenda koji je sama osmislila.

I slažemo se da nije mogla bolje odabrati jer iza Spare stoje. ''Teta Deana i ja povezane smo otkad sam izgovorila svoja prva slova. Moj je brat završio u bolnici kad sam imala mjesec dana i tako su ona i njezin suprug predložili da me oni čuvaju dok se mama skrbila o bratu.Druga je poveznica. One su neko vrijeme zajedno igrale rukomet i otad su nerazdvojne, druže se i u principu smo mi kao jedna velika obitelj'', kazala je 27-godišnja, koja je Spari dala vjetar u leđa.

Njihov zajednički trud zaslužan je što se Spara sada nalazi na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Lijepe Naše.

Autoimuna bolest promijenila je smjer Deanina života

Rukomet je Deani bio prva ljubav, njime se bavila veći dio mladosti. ''Rukometom sam se počela baviti s 13 godina, vrlo brzo ušla sam u juniorsku reprezentaciju, sa sedamnaest godina. Otišli smo na prvo juniorsko svjetsko prvenstvo, tamo smo osvojili zlatnu medalju. Nakon toga je nekolicina nas prešla u A-selekciju i sljedeće godine '78. bilo je svjetsko prvenstvo za seniorke, na kojem smo osvojile 5. mjesto'', prisjeća se Deana.

Nakon sportskih uspjeha Deana je završila fakultet i zaposlila se kao učiteljica Tjelesne kulture u Sinju. Zasnovala je obitelj, rodila dvoje djece. No u tridesetima su je zadesili zdravstveni problemi. ''Do moje prve dijagnoze trebalo je šest godina. Autoimuna bolest koju imam zove se krioglobulinemija, laički rečeno to je bolest osjetljivosti na hladnoću. Bila sam jako utučena, da ne kažem depresivna. Sve ono što sam do tada radila palo je u vodu. Ja sam svoj posao jako voljela, a sad je to bila neka sasvim druga priča.''

Liječnica joj je u tom trenutku savjetovala da promijeni prehranu, a kako je u međuvremenu krenula u proizvodnju maslinova ulja, odlučila mu je dati dodanu vrijednost i tako je počela smišljati recepte.

Početak Spare kao brenda

''Brend Sparu osmislila sam nakon jednog operativnog zahvata. Trebalo je zaokupiti misli i ne gledati sve crno, trebalo se uhvatiti za bilo kakvu slamku da mi bude psihički što je moguće lakše. Znala sam da slijedi oporavak, hormonalna terapija, ali trebalo se nečime zaokupiti. Tada sam imala viziju brenda i svojih recepata'', rekla je Deana.

Deana je uvijek sa strane imala Ivanu, koja je sa zanimanjem gledala svaki korak. To je počelo dok je Ivana još bila u srednjoj školi. ''Ja sam prvi put ušla u priču sa Sparom još dok sam bila u srednjoj školi. Teta Diana tada je bila na sajmovima i jednom je pitala moju mamu bi li joj smetalo da ja odem s njom na sajmove. Meni se to učinilo kao dobra prilika jer smo putovale po obali i na štandu prodavale ljudima nešto što je ona proizvodila. U principu mi je bilo jako zabavno tako da nikad nisam rekla da ne mogu ići ili da neću ići, nego sam samo čekala njezin poziv kad je sljedeći sajam'', prisjetila se Ivana.

Podloga recepture Spare stari suSpara u svojim sastojcima ima i orašaste plodove, a spoj svih tih namirnica obogaćuje prehranu vitaminima i mineralima.U recepturi kolača nalazi se i čisti mljeveni rogač, koji Spari daje specifičnu notu.

''Nastojala sam da budu spona sporta i zdrave hrane, bez aditiva i bez sredstava za brzo zgušnjavanje. Trudila sam se da jedan komadić kolača energetski bude dovoljan za međuobrok, da nas dovoljno zasiti, a da nam da hranjivih vrijednosti dovoljno, kao da smo pojeli neku drugu hranu u znatno većoj količini. Na ovaj način smo znatno manje opteretili svoj probavni trakt'', objašnjava Deana.

Iako je po načinu pripreme i sastojcima vrlo tradicionalna, može se reći da je Spara suvremenik „brzoj hrani“ jer već mala količina proizvoda sadrži dovoljno hranjivih tvari da može poslužiti kao kvalitetan međuobrok.

''Naši proizvodi, pa tako i naši kolači, specifični su prvenstveno zato što kao jedinu masnoću imaju naše maslinovo ulje. Unutra se nalazi ručno sjeckano suho voće. Na taj način voće manje gubi na svojoj kvaliteti, a kolači su aromatizirani likerima koje sami spravljamo'', kazala je Deana, dok je Ivana napomenula da se od drugih proizvođača razlikuju po tome što im je kvaliteta ispred kvantitete i koliko god se budu širili, to je nešto na što će uvijek paziti.

Zahvaljujući Ivaninoj pomoći novi zdravstveni problemi nisu zaustavili Deanu

Nakon što se oporavila od bolesti, Deana se vratila u proizvodnju imajući i proizvod i brend. ''Zatišje je trajalo relativno kratko. Pretragama se ustanovilo da imam hematološki problem, da imam maligne stanice u koštanoj srži, a nakon šest mjeseci broj stanica drastično se povećao i ta je bolest otišla u svoj drugi stupanj – plazmacitom ili multipli mijelom. To je značilo da je potrebno napraviti transplantaciju koštane srži.''

Kad se vratila iz bolnice, Deana je počela razmišljati o tome u kojem smjeru ide njezin život. ''Pobojala sam se da od svega onoga što sam radila prethodnih šest-sedam godina više neće biti ništa, bez obzira na to koliko sam truda, volje, sredstava uložila u to sve što sam napravila. Postojala je velika mogućnost da sve to padne u vodu.''

No nadu joj je udahnula Ivana kad se jednog dana pojavila i ponudila pomoć. ''Pitala me: 'Teta Deana, mene zanima to što vi radite. Biste li vi to ponovno pokrenuli ako bih ja bila uz vas i ako bih vam pomogla?' Ne mogu vam opisati koliko sam ja tada bila osupnuta, a onda sretna. Osjećaj je nevjerojatan kad shvatite da se ono za što ste se bojali da je sve otišlo nekamo vraća od nule iz pepela natrag'', priznaje Deana.

Ivana je tada kao mlada ekonomistica vjerovala da Spara ima svoje mjesto na tržištu i da ona može uspjeti. Prvi njezin zadatak bilo je proširiti OPG s proizvodne na prerađivačku djelatnost. S time su se borile tri i pol godine zbog novih europskih regulativa koje su se morale poštivati ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.

''Mislim da smo mi smo idealan tandem zato što smo spoj iskustva i mladosti i nekakve ozbiljnosti i razigranosti. Teta Deana u dubini duše jako je vesela i pozitivna osoba. Rekla bih da je uzor svima u cijeloj toj borbi koju je imala i ne mogu razmišljati o tome da jednog dana nje tu ne bi bilo i da bih to morala raditi sama. Voljela bih da ona zna koliko ju cijenim i poštujem i koliki je ona meni uzor u životu'', rekla je kroz suze Ivana.

Startaj Hrvatska za njih je, kažu, platforma pomoću koje će upoznati publiku s procesom izrade u nadi da će njihov proizvod postati prepoznatljiv kao odlična zamjena za klasične slastice.

