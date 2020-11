Mary Novosel svoj šampon za kućne ljubimce Shapello nedavno je plasirala na police velikog trgovačkog lanca SPAR, diljem zemlje, u sklopu jedinstvenog projekta ''Startaj Hrvatska''. Budući da ga je na sebi testirala sama Mary, pogodan je i za upotrebu kod ljudi, a Mary kaže da već ima sjajne reakcije kupaca koji šampon koriste i za sebe, a ne samo svoje kućne ljubimce. Za njezin proizvod zainteresirani su i Kinezi, ali za količine koje oni naručuju potrebno je mnogo veće ulaganje.

SPAR je uz Vas bio cijelo vrijeme, opišite kakvu su Vam podršku pružali i što Vam je to značilo na putu da Shapello postane prepoznat proizvod u cijeloj zemlji. S čim ste trebali najveću pomoć?

Od prvog audita, kada su stručnjaci iz SPAR-a vidjeli moju proizvodnju i tako ustanovili što je još potrebno napraviti kako bi pogon bio opremljen cakum-pakum, SPAR je bio uz mene savjetodavno, što je puno značilo. No meni su najveći problem bile financije jer je veliku narudžbu potrebno prvo financirati pa tek onda naplatiti. Na moju zamolbu, SPAR mi je dostavio garantno pismo za banku u kojem najavljuje našu suradnju te mi je tako, kao malom poduzetniku, banka brže izašla u susret. To je onda bilo TO.

Shapello je jedan od osam proizvoda u utrci za HIT proizvod 2020. Sad kad su predstavljeni svi proizvodi i Shapello se bori bok uz bok sa svima njima, što mislite kako će proći Vaš šampon za krznene ljubimce? S kakvim očekivanjima gledate na finale pred nama?

Iskreno, nadam se zlatnoj sredini. Shapello spada u malo luksuznije proizvode za kućne ljubimce i to ne samo zato što ima lijep dizajn - nego i jer ima veganske, prirodne i korisne sastojke, i za kućne ljubimce, a i za prirodu koju ne zagađuje. Smatram da njegovo vrijeme tek dolazi, a show je bio odlična početna platforma.

Godinama se pokušavala probiti na tržište, a sada je to uspjela sa šamponom za pse

Osmislila je šampon za kućne ljubimce koji bi mogli zavoljeti i njihovi vlasnici jer utječe na sjaj dlake

Prilikom predstavljanja proizvoda pokazano je kako se Shapellom mogu koristiti i ljudi. I sami ste rekli da je isproban prvo na Vama. Imate li kakve reakcije korisnika – kupaju li se neki Shapellom zajedno sa svojim kućnim ljubimcima?

Reakcije kupaca sve su mahom odlične. Ženska populacija jako voli Shapello jer dubinski čisti vlasište od starih toksina poput boje za kosu i raznih kemikalija za volumen kose. Tako dubinski očišćeno vlasište lakše diše, odmah mu se vraća sjaj, a kosa zbog toga kosa raste bujnija i otpornija. Tinejdžeri pak vole kruti šampon Shapello jer zahvaljujući aktivnom ugljenu, zelenoj glini i eteričnom ulju čajevca dubinski čisti kožu, pogotovo nakon šminke, a zbog sitnih čestica iz gline radi fini piling lica, otvara pore i tako sprječava nastanak prištića.

Imate li kakve planove za prodaju Shapella izvan zemlje?

Planovi uvijek postoje, no treba ih učiniti realnima i ostvarivima u ovom poslovanju u doba „novog normalnog“. Poslovanje izvan zemlje uvijek je poželjno i odlično zvuči, ali uvijek postoji neki „ali“. Svojevremeno sam imala neke pregovore s Kinom i bila sam sva oduševljena dok se nisu počele govoriti količine. Kinesko je tržište ogromno i za njih je 500.000 komada sitnica. A ja da to isfinanciram moram prodati stan i pitanje je bi li bilo dosta. Zato s inozemstvom planiram prvo manje količine, ako bi to tako uopće bilo prihvatljivo, pa onda mic po mic prema velikim brojevima.

Mary Novosel - 1 (Foto: In Magazin)

Sada kada se Shapello prikazao u svom najboljem svjetlu, sprema li se u Vašoj kuhinji ljekovitim biljem još koji proizvod koji bi mogao osvojiti naša srca?

Linija Shapello svakako će se širiti. Imam u planu napraviti regenerator za ekstračupave ljubimce, pa melem za šapice koje mogu biti prilično nadražene od soli i hladnoće u zimi ili od vrelog asfalta u ljeto. Također razmišljam i o suhom šamponu za mace koje vlasnici baš ne kupaju, upravo zbog njihova junačkog opiranja i grebanja već pri neznatnom dodiru s vodom.

Za poduzetnički put potrebno je dosta upornosti, što ste Vi pokazali da imate tijekom svih ovih godina. Što biste savjetovali mladim poduzetnicima koji tek ulaze u svijet poduzetništva – kako prebroditi neuspjehe i kako se nositi s uspjesima?

Svima koji entuzijastično govore o pokretanju biznisa kažem poznatu rečenicu koju je meni moj profesor na fakultetu davno govorio: dovoljno je 20 godina za uspjeh preko noći. Upornost je, smatram, jedna od glavnih vrlina poduzetnika. Treba izdržati i to da nemaš novca, da ti odbiju proizvod, da ništa ne prodaš mjesecima i da svejedno i dalje vjeruješ u svoj proizvod. Samo treba raditi na entuzijazmu i "furati svoj film". Doći će uspjeh, ali ne preko noći. Kada sam ja kretala u posao, nazvala sam jednog tatina prijatelja kojeg su svi zvali "stari mačak" jer je dobro plivao u biznisu godinama u svim sustavima i situacijama. Trebala sam nekoliko savjeta od njega i on me odmah pitao: ''To ti je tek prva firma? Pa imaš vremena onda. Što si se tako zabrinula?''

Najteže je zasjati u doba krize, a Vama je upravo to uspjelo. Što je tajna Vašeg uspjeha? Imate li kakvu formulu kako pristupiti suočavanju s krizom u kojoj smo se svi našli?

Meni stvaranje prirodne kozmetike nije samo posao, meni je to hobi i ispušni ventil, izvor velikog zadovoljstva i opuštanja. Puno puta sam radila na novim proizvodima, a da nisam imala tržište, no to mi je držalo glavu iznad vode kada je bilo teško. Uvijek sam vjerovala da će loši dani proći. I prošli su. Mislim da imam sreće što svoju dobit ne mjerim isključivo novcem, nego je meni bitno i moje zadovoljstvo, stvaranje na tom putu, oživljavanje zamisli i svojevrsna igra kroz eksperimentiranje. A taj dio uvijek možeš raditi i kad imaš milijun kuna ili nekoliko kuna u džepu. Barem taj dio nam nitko ne može oduzeti.

Mary Novosel kreirala je šampon za pse pod nazivom Shapello (Foto: Nova TV)

Što Vas najviše motivira na poduzetničkom putu koji ste odlučni slijediti?

Najveća motivacija mi je zadovoljstvo kupaca, ali i moje. Bilo bi me sram da netko kaže da su moji proizvodi jeftini, da prodajem maglu i da su moji pripravci općenito nekvalitetni. Tako ne poslujem. Želim izgraditi ime koje će nešto značiti i da ne morate puno razmišljati kada neki proizvod ima moj potpis – jer je netko to ispitivanje i kvalitetu već odradio za vas. A to sam ja. Na kupcu je da sigurno bira proizvod, da zna da je za svoj novac izabrao najbolje i da uživa u kupljenom.

Kako izgleda jedan Vaš prosječan dan, imate li vremena za neki hobi koji Vam pomaže da se opustite od svakodnevnog stresa?

Obično nastojim osloboditi maksimalno vikende i sve poslovne obveze odraditi do 17 sati, kada nastupa moje slobodno vrijeme. Dan mi se sastoji od puno kontaktiranja, sastanaka, mailova… pa onda proizvodnja, eksperimentiranje, delegiranje zadataka, distribucija proizvoda... Kada ne radim, često idem u prirodu, planinarim, održavam, ali i pohađam razne radionice, družim se s prijateljima, putujem. To sve, naravno, uključuje mog partnera i našu kujicu Lunu. Već dugo nisam napisala niti jednu knjigu – što sam obično radila u slobodno vrijeme i to mi je želja. Osjećam da me taj zov vuče, no nikako osloboditi nekoliko mjeseci u komadu i staviti na papir to što želim. To si tumačim tako da je sada vrijeme za biznis, no čim zaradim prvi milijun kuna, uzet ću pauzu od nekoliko mjeseci – to sam si obećala – i onda ću putovati, pisati i osmišljavati nove proizvode na putu do drugog milijuna.