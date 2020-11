Goran Čipčić, jedan od osam kandidata jedinstvenog projekta Startaj Hrvatska koji je nastao u suradnji SPAR-a i Nove TV, nakon stavljanja svog proizvoda Zorina mast na police tog trgovačkog lanca već osjeća benefite sudjelovanja u projektu. Interes za njegov proizvod nakon emisije pokazalo je i strano tržište, pa tako Goran sada izvozi u Njemačku, najveće tržište Europske unije.

Mladi ste poduzetnik, koliko Vam je značila podrška stručnog tima SPAR-a Hrvatska, koji vas je prepoznao na samom početku i vjerovao u Vašu poduzetničku viziju? U kojem ste sve obliku dobili podršku pri pokretanju svog startupa i pripremi Zorine masti na police velikog trgovačkog lanca?

Bila mi je čast i zadovoljstvo kada sam saznao da sam uspio ući u projekt Startaj Hrvatska. Sama suradnja sa SPAR-om mnogo mi je pomogla i samim time ubrzala cijeli proces prikupljanja potrebne zakonske dokumentacije. Kako bi proizvod mogao biti plasiran na police velikog lanca, bilo je potrebno prethodno zadovoljiti mnoge kriterije i poboljšati određene procese, kojih je u mom slučaju bilo dosta. Znao sam površno na koji ih način riješiti, ali kada bih došao u situaciju gdje ne bih znao u kojem smjeru ići, onda bi se pojavila desna ruka pod imenom SPAR. Profesionalna i jednostavna komunikacija jednostavno me stavila u situaciju da ne smijem iznevjeriti iskazano povjerenje te sam dao sve od sebe da stvari budu onakve kakve trebaju biti.

Nakon što se šira javnost imala prilike upoznati s Vašim proizvodom Zorina mast koji ste predstavili u emisiji Startaj Hrvatska, što se dogodilo u međuvremenu i kako se sve sada razvija? Još nas malo vremena dijeli do proglašenja HIT proizvoda 2020.

Trenutačno u meni prevladava hrpa pozitivnih emocija, a nekako u dubini osjećam da je ovo zaista moj put te da sam uspio pronaći samog sebe. Imam potpuno povjerenje u partnere projekta, dogovaramo se i odlično surađujemo oko svih pitanja. Meni je važno da su oni zadovoljni i da ispunjavam svoje obveze. Prema reakcijama ljudi i prodaji vidim da sve ide jako dobro, a moj je zadatak tržištu isporučiti ono što mu treba. Smatram da sam posijao ono što sam trebao te će upravo vrijeme pokazati kako ću žeti.

Zahvaljujući projektu Startaj Hrvatska dobili ste medijsku pažnju, zbog čega su Vas počeli kontaktirati za suradnju i izvan Hrvatske, točnije javili su Vam se iz Njemačke. O čemu se točno tu radi, kako se nosite s izazovima u proizvodnji i kakvi su dojmovi s obzirom na širenje koje se dogodilo?

Nakon iskazane medijske pažnje interes je pokazalo i strano tržište. Odgovorna osoba tradicionalne trgovine u Njemačkoj koja traje već 30-ak godina iskazala je interes za Zorinu mast. Uz konzultacije sa odgovornima u projektu, uspjeli su mi omogućiti sastanak i slobodne ruke u dodatnim pregovorima, na čemu sam cijelom projektu Startaj Hrvatska veoma zahvalan. Svaku inovaciju u proizvodnji s velikim guštom primam te već imam i viziju ako bude potrebno povećanje kapaciteta za svoje kupce. U godinu dana stvarno se puno toga promijenilo u mom životu, a osobno nisam isti sada i prije godinu dana. Mogu sa sigurnošću reći da je projekt Startaj Hrvatska pozitivno utjecao i djelovao na moj život te sam zahvalan na pruženoj prilici.

U ovoj izazovnoj godini nije bilo lako odlučiti se za poslovni pothvat, a opet Vaš poduzetnički put cvijeta upravo sada. Što biste poručili onima koji tek razmišljaju o poduzetničkim vodama – kako iskoristiti krizu i okrenuti je u svoju korist?

Za moj poduzetnički pothvat nije se bilo lako odlučiti, ali kako mi je vjera najbitnija stvar u životu, jednostavno sam slušao svoj unutarnji instikt i vjerovao u svaki potez koji napravim. Moje mišljenje glasi da su u početku stvaranja biznisa najbitnije dvije stavke, a to su hrabrost i odlučnost. U jednom trenutku bio sam dužan 240.000 kuna, ali kada kreneš, jednostavno nema odustajanja i nema stajanja. Bio sam svjestan i situacije da ako moja ideja ne uspije, idem raditi u drugu državu za vraćanje svojih dugova. Smatrao sam kako je proizvodnja idealna da se iskoristi ova kriza, i samim time odlučio sam se potruditi i iskoristiti priliku koja je ispred mene. Upornost i volja mogu mnogo toga donijeti, ali opet treba biti pametan i oprezan u svemu tome.

Kada je riječ o poduzetništvu i odlukama koje morate donositi o razvoju poslovanja koje je još u povojima, koji su ključni parametri kojima se vodite kako bi ishod tih odluka dao što bolje rezultate?

Vjera mi je najbitnija stvar u životu i time se vodim. U svakoj odluci i situaciji, kojih ima i kojih je bilo, slušam svoje srce i svoj instinkt. Svaku novu situaciju u kojoj se nađem pokušavam predvidjeti onoliko koliko je u mojoj mogućnosti, ali uvijek na kraju svega slušam svoje srce. Volim čuti savjete sa svih frontova, ali na kraju svega moja je zadnja.



Zorina mast već je desetljećima zapravo u optjecaju, njezina se receptura prenosi s koljena na koljeno, no da bi proizvod imao što veći doseg na tržištu, treba ga i brendirati. Kako je tekao proces brendiranja Vašeg proizvoda?

5. siječnja 2019. odlučio sam pokrenuti stranicu na Facebooku. Svaki pozitivni komentar na objavi ili osvrt na stranici bili su moja motivacija. Dogodi se situacija ili dan kada budeš pod stresom, budeš nervozan i onda pročitaš komentar osobe kojoj je Zorina mast bila od velike pomoći. Upravo su ljudi bila najveća motivacija i nesvjesna podrška ka mom ostvarenju cilja. U tijeku priprema mnogo smo u sklopu projekta radili na brendingu, ambalaži, logotipu i ostalom. Zorina mast do tada je bila pakirana u neuglednu kutijicu bez ikakva natpisa i znaka, sada je dobila svoje novo ruho, opet zahvaljujući timu ljudi u Startaj Hrvatska koji su mi pomagali u tome. Nekoliko mjeseci nakon toga dogodio se intervju za IN magazin, pa Sloboda Dalmacija i napokon Startaj Hrvatska. Kada vratim vrijeme, imam osjećaj kao da netko slaže kockice u mom životu. Startaj Hrvatska, Spar, Nova TV i agencija Ascanius Media učinili su pravo brendiranje Zorine masti te me doveli u situaciju koju jednostavno moram iskoristiti.

Zorina mast konkretan je proizvod s konkretnim vidljivim rezultatima svoga djelovanja, a na društvenim mrežama često se mogu vidjeti svjedočanstva onih koji je koriste nakon opeklina. Imate li neku priču koja Vam je posebno prirasla srcu, neku koju možete podijeliti s nama?

Najemotivnija priča dogodila se nakon intervjua u IN magazinu. Osoba po imenu Ante, s kojom sam dandanas u kontaktu, postavila mi je pitanje o svrbežu po tijelu. Baba me naučila recepturu, a samim time i komunikaciju prema ljudima koji pitaju za pomoć. Moj odgovor bio je da ne mogu jamčiti za taj problem, ali da može probati i da ne može naštetiti njegovoj koži. Ante mi je rekao da se šest godina bori s tim problemom i da bi volio probati. Nekoliko mjeseci nakon telefonskog razgovora, kada sam kontaktirao s i Antom pitao je li pomogla Zorina mast i kada sam dobio odgovor da napokon može mirno spavati, jednostavno su suze tekle same od sebe. Tu dozu ponosa i sreće u mom srcu nemoguće je opisati riječima. Osjećaje poput tih ne može zamijeniti nikaka novac, nikakve materijalne vrijednosti. Dobio sam u Anti prijatelja od kojeg i dandanas slušam životne savjete i to je za mene pravi smisao Zorine masti na tržištu. Od samog ulaska u poslovni svijet vodim se činjenicom da smo mi ljudi bitniji od bilo kojeg projekta.

Kad ste predstavljali proizvod u emisiji, rekli ste da obitelj nije bila toliko entuzijastična kao Vi sami. Je li se to sada promijenilo?

U mojoj obitelji mnogo se toga promijenilo, naravno nabolje, ali i dandanas mater govori kako treba završiti faks. Ne samo obitelji već i rodbina i prijatelji ponosni su na cijelu situaciju. Na kraju svega, u svojoj glavi držim se taktike da puno i ne pričam, pa nekad i stigne pitanje od matere: 'Naručuju li?'.

Kako baka reagira na sve što se događa, kako se nosi s pozornošću? I je li Vaša najveća želja ispunjena – da je baka ponosna na Vas?

Baka je stvarno ponosna i sretna zbog cijele situacije, ali iz dana u dan mi ponavlja kako mogu uspjeti jedino ako budem radio pošteno i nikada nikoga ne uskratim za iznos/kremu. Baka ne priča puno o samom poslu, već me i dalje nastavlja odgajati kako je to radila i prije.

Projekt ''Startaj Hrvatska'' još nije gotov i tek nas čeka veliko finale, jeste li uzbuđeni, vjerujete li da će baš Vaš proizvod biti proglašen HIT proizvodom 2020.?

Prirodno je u čovjeku kada se nalazi u određenom natjecateljskom ritmu da želi što dalje i bolje dogurati. Uzbuđen sam uoči velikog finala, ali mi je fokus uzbuđenja na samoj suradnji sa SPAR-om. U neizvjesnoj sam situaciji zbog toga što ne znam je li ispred mene produljenje te suradnje. Što se tiče odluke o HIT proizvodu 2020. godine, smatram da odgovorni ne mogu pogriješiti jer se ispred njih nalazi osam izvrsnih proizvoda s odličnom pričom. Za koji god se odluče, pogodili su.

Imate li u planu proširenje asortimana? Radite li s bakom na nekim novim receptima, za neke nove proizvode?

Baba je prenijela na mene usavršavanje proizvoda Zorine masti dodavanjem određenih sastojaka, ali nikako ne bih htio žuriti s tim dok ne postavim dobre temelje sa Zorinom masti. Pokušat ću osjetiti moment za stavljanje novog proizvoda na tržište, ali trenutačni fokus neka bude na Zorinoj masti.

Sada imate puno posla, ali ostaje li Vam vremena za neke hobije? Imate li neke rituale koji Vam pomažu da ne ''sagorite''?

Mnogo je posla iza mene, a i ispred mene. Trenutačno se još snalazim u biznisu te sam zaključio jednu stvar, a to je da mozak funkcionira od 0 do 24. Konstantno se po glavi vrte potezi i inovacije da jednostavno ne znam kada se mogu odmoriti. Kada sam nervozan, jednostavno osjetim na sebi da moram povući neki novi potez. Hobiji su se ovih mjeseci sveli na minimum, ali sve u svoje vrijeme. Sada je moment, sada je situacija koju treba iskoristiti. Na kraju svega, volio bih pohvaliti cijeli tim Startaj Hrvatska, Nove TV i SPAR-a Hrvatska koji je vjerovao u mene i moj proizvod.