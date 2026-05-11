Bivši predsjednik Srbije: "Usporedba ustaša i četnika je besmislena. Četnički pokret nije bio nacistički"

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić osvrnuo se u intervjuu za N1 na aktualnu političku situaciju u Srbiji, odnose u regiji i budućnost zapadnog Balkana. Danas, kaže, sjedi u upravnim odborima nekoliko think tankova u svijetu, ali i pomaže srpskoj oporbi da se konsolidira.

"Ne odustajem od svoje zemlje, ali ni od regije, zato što se Srbija nikada nije razvijala ako se nije razvijala i regija. To vrijedi i za Hrvatsku, koja ovog trenutka ima snažan poticaj iz Europske unije, to je dobra okolnost. Dosta novca došlo je u Hrvatsku upravo tim putem, ali je i veliko pitanje što će biti u budućnosti", rekao je Tadić za N1.

No, naglasio je da EU ne nudi onu stabilnost i sigurnost koju je nudio prije 15 ili 20 godina, a niti Srbija pokazuje stvarnu namjeru pod vodstvom Aleksandra Vučića da uđe u Europsku uniju. No, to bi, smatra, za EU mogao biti veliki, strateški problem.

Pretenzije nad Balkanom

"Ako ovdje nije Europska unija na Balkanu, bit će netko drugi. A ako je netko drugi ovdje, Europska unija ima strateški problem. To može biti Rusija, može biti Turska, može biti Kina. Jedna od zemalja koja je pretendirala doći ovdje je Iran. Iran je pokušao uspostaviti snažne veze i sa Srbijom, također i s Makedonijom, i toga treba biti svjestan", pojasnio je Tadić.

Na pitanje novinara Hrvoja Krešića kako u ovom trenutku gleda na odnos između Srbije i Hrvatske, Tadić odgovara:

"Sve što smo uspjeli napraviti, i Ivo Sanader i ja, i Ivo Josipović i ja, pa i Stjepan Mesić, razoreno je u samo nekoliko godina. I mi smo došli do onih, kako da kažem, formalnih prijateljskih odnosa s džentlmenskim poklanjanjem cvijeća Vučića Kolindi Grabar-Kitarović, ali to cvijeće možemo baciti u rijeku jer ništa fundamentalno nije promijenjeno. Ni u našem, ni u mom mandatu, ni u mandatu mojih kolega u Hrvatskoj nisu neke fundamentalne stvari promijenjene. Bez ekonomske razmjene nema ni pomirenja."

Tadić smatra kako je Vučić uništio politički život u Srbiji u prvom dijelu svog mandata, a u drugom je razorio temelje srpskog društva.

"Vučić, kao i Hitler, gradi ceste"

"On je veoma zadovoljan gradnjom cesta, misli da se na taj način rješava problem jedne nacije, zaboravljajući da je Adolf Hitler gradio i mnogo više cesta i mnogo više industrijskih postrojenja, a razorio je njemačku naciju, koja se desetljećima nakon toga nije oporavila", kazao je Tadić, koji smatra kako su oporbi u Srbiji potrebni lideri, kao i konsolidacija društva da bi Vučić otišao s vlasti.

Na pitanje čini li i dio oporbe štetu Srbiji kada ističe četnička obilježja, Tadić odgovara:

"Ne bih previše inzistirao na tom aspektu, koji u Hrvatskoj vjerojatno proizvodi jednu specifičnu osjetljivost. U Hrvatskoj, doduše, ne postoji jasna percepcija o tome što je četnički pokret i prave se paralele između ustaškog i četničkog pokreta, što je potpuna besmislica. Pandan ustaškom pokretu mogao je biti ljotićevski pokret, koji je bio nacistički pokret. Četnički pokret nije bio nikakav nacistički pokret, iako ja pripadam partizanskoj političkoj tradiciji, ali bilo bi dobro da dobro razumijemo povijest jednih i drugih."

Upitan o Toninu Piculi, hrvatskom europarlamentarcu koji je postao jedna od najomraženijih osoba u Srbiji, Tadić smatra da Vučić pomaže Piculi i obrnuto, jer kaže, Picula gradi karijeru za eventualne predsjedničke izbore u Hrvatskoj.

"U Srbiji mnogi misle da su svi Hrvati ustaše"

"On slijedi stereotipiju o takozvanom Memorandumu Srpske akademije znanosti. Jednom je čak rekao da sam ja nasljednik memorandumske politike. To je takva besmislica da dugo nisam čuo nešto slično, misleći pritom zato što je moj otac bio član Srpske akademije znanosti i umjetnosti.

U Hrvatskoj se stvara stereotip da je Dobrica Ćosić bio iza Memoranduma, a moj je otac bio dobar prijatelj Dobrice Ćosića, pa mora da je i on bio iza Memoranduma. A ni Dobrica Ćosić nije pisao Memorandum, nego sasvim drugi ljudi. Dakle, ti stereotipi su tragikomični, a najčešće tragični jer nas vode u velike nesporazume i nerazumijevanje.

Imamo mi u Srbiji mnoštvo stereotipa kada je Hrvatska u pitanju, strašnih stereotipa. U Srbiji mnogi misle da su svi Hrvati ustaše, što je potpuna besmislica, i vi to vrlo dobro znate. Ali što da radimo? Trošni smo ljudi, nismo baš savršeni", poručuje Tadić.