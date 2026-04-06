Nižu se reakcije na nove cijene goriva, jedna grupa posebno na udaru: "Na tome počiva proizvodnja hrane"

Od ponoći poskupljuje gorivo, a najviše plavi dizel. Vlada je na današnjoj sjednici smanjila cijene, ali najgore je bilo s dizelom. Benzin će biti skuplji samo četiri centa, dok je plavi dizel skuplji čak 17.

Još par sati točenja i nakon toga novo poskupljenje goriva. U susjednim držama pogon je još skuplji.



"Pa sad je približno, možda je tu negdje, mlo je jeftinije ali to je sve tu isto", rekao je Zoran iz Beograda.

"Moramo ga sipati, koliko god da bude koštalo. Inače stane mi u rezervoar 70, 80 eura", komentirala je Arnela iz Bosne i Hercegovine, dodajući da su cijene i više u susjednoj zemlji. "Dolje kod nas je kaos, čak je skuplje za 50 centi".

Benzin će od sutra stajati 1,66 eura, prije više o od mjesec dana bio je je 22 centa jeftiniji, kao i na isti dan prošle godine. Dizel će biti 1,85, krajem veljače stajao je 40 centi manje, a lani na isti dan pola eura manje. Plavi dizel najviše je poskupio. Od sutra je 1,36, prije mjesec dana bio je 59 centi jeftiniji, a prošle godine 51 cent. Ribar i bivši SDP-ov kadndiat za župana Petar Baranović - je ogorčen.

"Dizel se već štiti manje koji je bitan za gospodarstvo u transportu. Plavi dizel na kojem počiva proizvodnja hrane u Hrvatskoj u sektoru poljoprivrede i ribarstva se diže rapidnom brzinom. Moram priznat da smo mi u sektoru zbunjeni tom logikom i takvim postupanjem Vlade u smislu mjera koje je poduzela", rekao je.

Dio brodica zbog toga će ostati na vezu.

"Najveći dio flote s današnjom cijenom goriva i mogućom cijenom ribe na tržištu ulazi u minus i u gubitke. To će prisiliti veliki dio vlasnika brodova da privežu brodove", poručio je Baranović.

Ministrica obećala pomoć malim distributerima

Karnister dizela od 50 litara bit će skuplji čak 20 eura.

Vlada se sastala na telefonskoj sjednici na kojoj je djelomično smanjila cijene. Za dizel su jedino intervenirali, tek 3 centa. Na plavi dizel nisu mogli utjecati.

"Nema trošarina pa su tu reakcije Vlade značajno nižeg dosega. Ipak je cijena nešto niža da nema reakcije Vlade. Premija u odnosu na formulu i uredbu o utvrđivanju najviše cijene naftnih derivata ipak je dakeko niša tu se vidi da Vlada ipak reagira", poručila je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša.

Nije lako ni malim distributerima. U Vladi kažu da su im u 10. paketu mjera pomogli.

"Što se tiče mcalih distributera također postoji jedna mjera koja se odnosi na potporu male vrijednosti", dodala je ministrica.

A veća vrijednost goriva na snazi će biti već od ponoći.