Danas je petak trinaesti, to uopće nije sporno, no znate li da današnji datum nećemo zapisati kao 13. siječanj?

Pisanje datuma ili nadnevka nešto je s čime se susrećemo već na početku školovanja i trebali smo to odavno apsolvirati. Ipak se toliko često može vidjeti pogrešno napisano, kao u sljedećim primjerima:

13.1.2023.

13. I 2023.

13. 01. 2023.

13. Siječnja 2023

13. siječanj 2023.

Nijedan datum nije pravilno napisan. Prvo i najvažnije, nakon svakog rednog broja piše se točka, bio on arapski ili rimski. Nadalje, između brojeva uvijek bilježimo bjelinu ili razmak. Ispred jednoznamenkastih brojeva ne pišemo nule. To je karakteristično za računalni zapis u kojem je predviđen određen broj mjesta koje treba popuniti. Osim toga, nazivi mjeseca u hrvatskom jeziku pišu se malim početnim slovom, na to treba pripaziti pri pisanju na mobitelu ili računalu jer sustav uglavnom automatski povećava slovo nakon točke.

Zašto danas nije 13. siječanj?

Datume izričemo sažetim izrazima, odnosno izostavljamo riječi dan, mjesec i godina. Puni izraz glasi trinaesti dan mjeseca siječnja 2023. godine, a skraćeno je onda trinaesti siječnja ili 13. siječnja 2023. godine.

Naziv mjeseca bilježi se u genitivu (siječnja), a ne u nominativu (siječanj), kao što je to često slučaj. Isto tako, neki bi rekli i da npr. neće raditi trinaesti siječnja, no pravilno je trinaestog siječnja. Najjednostavnije je zamisliti kako bi zvučao prošireni izraz, tad će biti manje prilike za pogreške.

Ovo neka vam budu smjernice kojih ćete se držati zapisujući datume.