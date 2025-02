Čak i ako ponesete puno rublja u Rusiju, nećete moći kupiti ništa

Bili vi putoholičari ili ne, sigurno ste se nekada susreli s nekom vama nepoznatom novčanicom ili valutom, a niste znali kako se ona naziva. Naravno, na samoj novčanici piše njezino ime, no ako ne znate taj jezik ili, još teže, pismo, teško je dokučiti kako se u hrvatskome ona piše ili izgovara.

Pa, hajdemo na kratko putovanje oko svijeta!

Krenimo od Europe, u kojoj većina članica Europske unije, pa tako i mi, te neke druge zemlje kao službenu valutu koriste euro. Premda nam je to poznata informacija, zna se dogoditi da umjesto 1 euro piše 1 eur, no to je pogrešno. Želimo li valutu nazvati punim imenom, pisat ćemo euro, dok je EUR njezina oznaka, a one se pišu velikim slovima.

Dakle, treba razlikovati naziv valute (euro, američki dolar, britanska funta), njezin znak (€, $, ₤) te troslovnu oznaku prema međunarodnom standardu (EUR, USD, GBP).

Međutim, osim eura, u Europi se koriste i razne druge valute, a ovdje ćemo spomenuti neke koje stvaraju pravopisne probleme. Zaputite li se u Bugarsku, trebat ćete promijeniti euro u lev, a svratite li usput i u susjednu Rumunjsku, trebat će vam pak leu.

Ako nastavimo prema sjeveru, glavobolju bi nam mogla zadati ukrajinska valuta – je li to grivnja ili hrivnja? Naime, u ukrajinskom se piše grivnja, ali to se početno g u ovom slučaju izgovara kao h, pa glasi hrivnja. Pratimo li pravopis Instituta za hrvatski jezik, transliteracijom ćemo dobiti – grivnju.

Što se ruskog novca tiče, u hrvatskome jeziku piše se rubalj, no možda ste se zapitali kako se on sklanja, odnosno kažemo li deset rublja ili deset rubalja. Da razjasnimo, genitiv jednine glasi rublja, nominativ jednine rublji, a genitiv množine rubalja. Dakle, ako pitamo koliko rublja treba ponijeti na petodnevni put u Rusiju, odgovor bi mogao biti – najmanje pet gaća i možda dvije potkošulje. Zanima li vas pak novac, pitanje treba glasiti: Koliko rubalja trebam ponijeti?

A za daleka putovanja?

Virtualno putovanje možemo nastaviti prema istoku, odnosno Aziji. Na Bliskom istoku susrest ćemo se s rijalom, koji se koristi u nekoliko zemalja, poput Irana i Jemena. Za posjet Indiji, Šri Lanki ili Sejšelima umjesto eura trebat će nam rupija, a pišemo li osvrt o svom putovanju u Japanu, nećemo o cijenama pisati u yenima, već jenima.

Zanimaju li vas više Srednja i Južna Amerika, važno je znati da se u Meksiku, Kolumbiji ili na Kubi ne plaća u pesosima. Naime, na španjolskom u jednini ta valuta glasi peso, a u množini pesos, međutim u hrvatskom se njezin naziv, kao i nazivi svih dosad pobrojenih, prilagođava te ćemo pisati jedan pezo, dva peza, deset peza itd.

Ako smo vas ovim tekstom potaknuli na putovanje svijetom i pisanje putopisa, imajte na umu da se sve valute pišu malim početnim slovom.

