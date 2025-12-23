Ekološki skandal u Delnicama: Dvojica muškaraca kazneno prijavljena

Dvojicu muškaraca sumnjiči se da su na širem području Delnica protuzakonito odložili 50 tona raznog metalnog otpada i 90 automobilskih olupina te su obojica kazneno prijavljena zbog ugrožavanja okoliša otpadom, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Dvojicu hrvatskih državljana, od 27 i 30 godina, sumnjiči se da su od početka ove godine pa do prosinca, na zemljištu na širem području Delnica, na nekoliko katastarskih čestica u državnom i vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, počinili kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom.

Oni su, bez dozvola za prikupljanje i odlaganje otpada, i protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, odlagali i skladištili razni otpad.

Policija je utvrdila da je 30-godišnjak odložio 20 tona raznog metalnog otpada i 60 automobilskih olupina, dok je 27-godišnjak prikupio i uskladištio oko 30 tona raznog metalnog otpada te 30 automobilskih olupina, sve radi stjecanja protupravne imovinske koristi, čime su ugrozili okoliš, navodi se u priopćenju PU primorsko-goranske.