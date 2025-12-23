VIDEO/FOTO Šokantna zapljena pirotehnike u Zagrebu: Policija poziva roditelje na oprez!

Zagrebačka policija pojačano provodi aktivnosti u sklopu Operativne akcije „Mir i dobro“ 2025./2026. Tijekom pretrage poslovne zgrade, kuće i drugih prostorija na Trešnjevci uhićen je 44-godišnjak za kojeg je postojala sumnja da nezakonito posjeduje i prodaje pirotehnička sredstva bez odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova. Sumnja je potvrđena, a policija je oduzela oko tonu različitih pirotehničkih sredstava, od kojih je oko 200 kilograma neto mase pirotehničke smjese.

Među zaplijenjenim sredstvima bilo je 479 komada pirotehnike kategorije F1, 483 komada kategorije F2, 386 komada kategorije F3 te 1.641 komad petardi i redenika kategorije F2 i F3. Također je oduzeto 604 komada pirotehnike kategorije F4, 445 komada kategorije P1, 14 signalnih raketa kategorije P2, 104 bengalke kategorije T1, dva improvizirana pirotehnička sredstva neutvrđene kategorije, 11 elektro zapaljivih glava, jedan brzo gorući štapin, jedan sporo gorući štapin te dvije kutije razne pirotehničke galanterije težine oko 15 kilograma, javlja PU zagrebačka.

Osumnjičeni je uhićen i doveden pred Općinski prekršajni sud u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružjem.

Akcija „Mir i dobro“ provodi se od 29. studenoga ove godine do 8. siječnja 2026. godine. Cilj akcije je spriječiti nezakonitu uporabu pirotehnike i drugih eksplozivnih sredstava te zaštititi građane, posebno djecu, od ozbiljnih ozljeda koje pirotehnika može izazvati. Prošle godine tijekom akcije 33 osobe su ozlijeđene, od čega je šestero djece teško, a osmero lakše ozlijeđeno.

Policija upozorava roditelje da pirotehnička sredstva nisu igračke te da djeca ne smiju doći u kontakt s njima bez nadzora odraslih. Djeci do 14 godina sva pirotehnika je zabranjena, od 14 godina smiju koristiti samo kategoriju F1, dok je kategorija F2 i F3 dopuštena tek punoljetnima. Petarde i redenici zabranjeni su od 2021. godine.

Voditelj Protueksplozijske službe Tomislav Vukoja istaknuo je da su među zaplijenjenim sredstvima ove godine i pirotehnička sredstva s 100 do 200 grama eksploziva koja mogu izazvati smrtne posljedice i koja su namijenjena isključivo profesionalnoj uporabi. Viša inspektorica Ravnateljstva civilne zaštite Katarina Vrabac upozorila je da je najveći problem online prodaja, jer se ne provjerava dob kupca niti stručnost za rukovanje pojedinim pirotehničkim sredstvima, zbog čega F4 pirotehnika dolazi u ruke djece.

Roditelji koji pronađu nedozvoljenu pirotehniku kod djece mogu pozvati policiju na broj 192. Sredstva će biti preuzeta sigurno i diskretno, bez ikakvih sankcija.