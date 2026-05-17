Ravnatelj policije otkriva najnovije informacije o ubojstvu i potrazi za bjeguncem u Drnišu: "Još ga nismo pronašli"

Policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem koji je osumnjičenim da je u subotu navečer ispred kuće u Drnišu ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu.

Aleksić, koji je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva, nakon novog napada dao se u bijeg, a pripadnici specijalne jedinice policije još ga uvijek traže.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina iznosi najnovije detalje o ubojstvu mladića te potrage za bjeguncem.

Izraz sućuti i osuda zločina

"Dopustite da na samom početku, u ime Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije, ali i u svoje osobno ime, uputim izraze najdublje sućuti obitelji i prijateljima ubijenog mladića. Svako ubojstvo je tragedija, kako za obitelj, ali tako i za društvo u cjelini. Ova tragedija pogađa posebno sredinu, grad Drniš, kao i cijelu zajednicu. Nažalost, sinoć je na okrutan način ugašen život 19-godišnjeg mladića.

Odmah po saznanju za ovo teško kazneno djelo, u potragu su uključene sve raspoložive policijske snage. Žurna je bila reakcija policije, odmah je uspostavljena komunikacija između Policijske uprave šibensko-kninske, odnosno Policijske postaje Drniš s Ravnateljstvom policije i odmah su upućene sve raspoložive snage iz susjednih policijskih uprava. Znači, posebno tu mislim na interventne i specijalne – pripadnike interventne i specijalne policije.

Ali smo tijekom, kako je vrijeme išlo, tako smo planirali, kao što se inače u ovakvim događajima rade, opsežne mjere kako bi poduzeli sve one prve mjere zahvata, a tako i sada. Dakle, stalno koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koje koje su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo.

To znači od svih rodova policije. Kao što ste i mogli vidjeti, ovdje je veliki pri- veliki broj pripadnika svih rodova policije u samom dolasku, jer jednostavno moramo učiniti sve da ta sigurnost, dakle ovog posebno sad prostora, bude na najvišoj razini, da ne dođe do još težih posljedica. Koristimo i svu moguću raspoloživu tehniku, znači sve ono što hrvatska policija posjeduje. Dakle, tu bih rekao i od zračne potpore, od helikoptera, dronova, pasa tragača i tako dalje", ispričao je ravnatelj policije.

Apel građanima i mjere opreza

"Još jednom koristim priliku, kao što je već učinila Policijska uprava šibensko-kninska, da pozov- pozovem građane na oprez i da u slučaju da naiđu na osobu za kojom se traga, da nemojte ni u kojem slučaju prilaziti, nego da se odmah udalje i sklone na sigurno i odmah obavijeste policiju policiju pozivom na 192. Osoba je, kao što smo već rekli, vjerojatno naoružana, stoga još jednom poziv da se odmah obavijesti policija.

Također, puno je u eteru informacija za koje smatram da trebamo neke i građanima pojasniti. Prvenstveno, znači, shvaćam interes veliki i medija da se provjeri, dakle, sve što je prethodilo ovom događaju, ali to i mi provjeravamo uvijek u ovakvim situacijama. Na kraju krajeva, i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, smo inicirali tu međuresornu suradnju kada god bilo koje indicije postoje o mogućem ugrožavajućem ponašanju.

Tako da bih ipak ukazao da ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili, posebno danas, u raznim medijima. Da je, primjerice, počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana", naveo je Milina.

Policijski dosje i ranija postupanja

"Mogu potvrditi da policija prema njemu jest imala ranija postupanja i sankcioniranja, što i prekršajna, što i kaznena. Bilo je i pet pravomoćnih presuda. Dvije presude su bezuvjetna kazna zatvora koje su objedinjene na ukupnu kaznu 15 godina zatvora, a dvije presude su uvjetne.

Zadnje postupanje je bilo 2023. godine, gdje je policija temeljem svog operativnog rada došla do saznanja – dakle, ni tada nije bila neka prijava bilo bilo koje osobe koja bi bila žrtva kaznenog djela, već smo operativnim radom i temeljem saznanja koja smo tad posjedovali pronašli nezakonito oružje i osobu prijavili za to kazneno djelo. I krajem '23., to sam i vidio u medijima, dakle podignuta je optužnica za to kazneno djelo", govori ravnatelj policije.