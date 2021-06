Novi potres jutros je zatresao područje Šibenika.

Prema objavi Seizmološke službe, magnituda potresa zabilježenog u 9:35 iznosila je 2,9 po Richteru. Epicentar je bio nedaleko od Vrpolja, a osjetio se na širem području Šibenika.

Podrhtavanje je zabilježio i Euromediteranski seizmološki centar, no zasad nisu objavili svoju procjenu magnitude.

Many felt reports received in the last few min for Adriatic coast in #Croatia. Only mild shaking reported within a small region, so likely a small magnitude local earthquake. More info soon pic.twitter.com/m2vqYSAsho