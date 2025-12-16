Hrvatski voini piloti spasili novorođene blizance: "Navikli smo na takav stres"

Nova uspješna akcija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i liječnika - brzom intervencijom pilota, novorođeni muški blizanci hitno su u inkubatoru prevezeni iz Dubrovnika u Split.

U splitski KBC prevezeni su zbog prijevremenog rođenja i respiratornih problema. Let je odradila četveročlana posada iz zrakoplovne baze u Divuljama. Cijeli let izveden je bez većih poteškoća, a blizanci su stabilno.

Duje Bulat, pedijatar KBC Split Foto: DNEVNIK.hr

"Djeca su sad na ventilacijskoj potpori, odnosno invazivnoj ventilacijskoj potpori i prema svakom djetetu ponašamo se, prilagođavamo se kako djeca budu zahtijevala nekakve postupke", rekao je dr. sc. Duje Bulat, pedijatar KBC Split.

Branko Prgomet, kapetan posade, pilot helikoptera Foto: DNEVNIK.hr

"Stres postoji u svakom letu, ali mi smo navikli na taj stres, nema nikakvih problema, mi to sve odradimo. Let je tekao jako dobro, meteorološka situacija je bila jako dobra tako da nije bilo nikakvih poteškoća", rekao je Branko Prgomet, kapetan posade, pilot helikoptera.