FOTO Talijani i Hrvati razbili veliku kriminalnu mrežu: Umiješan i trgovac oružjem iz Hrvatske

U zajedničkoj akciji USKOK-a, hrvatskog i talijanskog pravosuđa te uz koordinaciju Eurojusta razotkrivena je organizirana zločinačka grupa osumnjičena za proizvodnju i promet drogom, trogvinu oružjem te krijumčarenje migranata i iznude.

U Hrvatskoj i Italiji uhićena su ukupno 23 osumnjičenika, među kojima je i trgovac oružjem iz Hrvatske. Istražitelji sumnjaju da je vođa skupine kriminalnim poslovima upravljao iz zatvora, priopćio je USKOK.

Prepiska uhićenih o oružju Foto: Talijanska policija

Istražitelji sumnjaju da su članovi kriminalne skupine na području talijanskih gradova Sarno i Scafati prokrijumčarili stotine kilograma kokaina i nabavljali različito oružje.

Zaplijenjeno oružje Foto: Talijanska policija

Istražitelji sumnjaju da su članovi skupine za krijumčarenje migranata izrađivali lažne ugovore o radu na temelju kojih je izdano više od 1000 radnih dozvola.

Sumnja se i da je vođa organizacije davao upute za iznude poduzetnika, nasilnu naplatu dugova i rješavanje sukoba, a navodno je naredio i napad na jednog zatvorenika.

USKOK i talijansko tužiteljstvo u Salernu identificirali su i osobu koja je bila zadužena za nabavu oružja. Ranije je presretnuto vozilo koje je iz Hrvatske prevozilo oružje prema Italiji, a tom prilikom zaplijenjena je veća količina oružja i streljiva. Osumnjičeni muškarac je uhićen.

Od ukupno 23 osumnjičenika, njih 19 nalazi se u istražnom zatvoru, dok su ostali u kućnom pritvoru. Za jednog osumnjičenika iz Hrvatske izdan je europski uhidbeni nalog.