Zima se vratila na velika vrata: Snježni kaos u gorju, bura zatvara ceste, a stiže i "hladna kaplja"

Zbog prodora zamjetno hladnog zraka, nad sjevernim Jadranom razvila se snažna ciklona. Velika razlika u tlaku prema njezinu središtu stvara jak vjetar, a na Jadranu olujnu, lokalno i orkansku buru. Hladan zrak pritom donosi i dosta vlage pa nastaju izražene nestabilnosti i mjestimice obilna oborina. Riječ je o dubokoj cikloni koja se po visini zatvorila u hladnu kaplju i sporo odmiče prema jugoistoku kontinenta. Iza nje će tijekom vikenda sa zapada jačati greben anticiklone. U takvim okolnostima.

Sutra cijeli dan većinom oblačno i vrlo vjetrovito. Mjestimice kiša, u unutrašnjosti i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj uz novi snježni pokrivač. U Dalmaciji su mogući pljuskovi i grmljavina. I dalje vrlo vjetrovito uz upozorenje Meteoalarma, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjim predjelima gdje će puhati umjeren do jak na udare i olujan sjeverac, a na većem dijelu Jadrana tramontana i bura, podno Velebita uz orkanske udare. Jedino još na jugu umjereno jugo i istočnjak. Jutarnja temperatura od 1 do 5, u gorskom dijelu od -2 do 0, a na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.



Do kraja dana u Središnjoj Hrvatskoj povremeno kiša, a uglavnom u gorju snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Vjetrovito uz umjeren i jak sjeverac. Najviša temperatura od 3 do 6 stupnjeva.



I u istočnim predjelima mjestimice kiša, moguće i obilnija, u slavonskom gorju i snijeg uz umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura od 4 do 8 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj snijeg uz stvaranje novog debljeg snježnog pokrivača, osobito u Lici. Na sjevernom Jadranu još povremeno kiša. Vrlo vjetrovito u gorju uz umjeren i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura. Najviša temperatura u gorskom dijelu -1 do 3, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji povremeno kiša, a lokalno moguće i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna tramontana i bura, a na jugu još umjereno i jako jugo. Temperatura od 8 do 13 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, a ponajprije u gorju susnježicu i snijeg, osobito u Lici u prvom dijelu subote. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a dnevna temperatura u blagom porastu.



Na Jadranu u subotu umjereno do pretežno oblačno ponegdje uz kišu. U nedjelju i ponedjeljak većinom suho, sunčanije i malo toplije. Vjetrovito uz umjerenu i jaku, mjestimice na udare i olujnu buru koja će u ponedjeljak prolazno malo oslabjeti.



Prema današnjem materijalu u utorak prolazno novi prodor vlažnog i hladnijeg zraka s kišom većinom na Jadranu, a u Gorskom dijelu novi snijeg. Čini se će do petka biti dosta promjenjivo povremeno s kišom, ali postupno i sve toplije.