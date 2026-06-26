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Kamo u kupnju ove nedjelje: Donosimo vam popis trgovina i trgovačkih centara
Piše DNEVNIK.hr,
26. lipnja 2026. @ 09:25
Pred nama je još jedna nedjelja, no kako ne biste naletjeli na zatvorena vrata, donosimo popis koja su prodajna mjesta i šoping-centri otvoreni.
Veliki trgovački lanci otvaraju vrata ove nedjelje 28. lipnja, baš kao i dobar dio popularnih trgovačkih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci.
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Kako biste izbjegli gužve, lakše isplanirali vikend i na vrijeme obavili nabavku, u nastavku donosimo detaljan popis otvorenih lokacija s točnim adresama i radnim vremenom razvrstanim po gradovima.
Superkonzum
Zagreb:
- Rudeška cesta 169A, Zagreb (08:00-14:00)
Osijek:
- Ulica hrvatske republike 21, Osijek (08:00-13:00)
Split:
- Kralja Držislava 22, Split (07:00-21:00)
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak (07:00-21:00)
- Planinska 2F, Zagreb Peščenica (07:00-21:00)
- Julija Knifera 1, Zagreb Središće (07:00-21:00)
- Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice (07:00-21:00)
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136 (07:00-21:00)
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska (07:00-21:00)
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština (07:00-21:00)
- Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad (07:00-21:00)
- Jaruščica 6, Zagreb Blato (07:00-21:00)
- Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir (07:00-21:00)
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb Lučko (07:00-21:00)
- Bistrička 6, Zagreb Sesvete (07:00-21:00)
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka Škurinje (07:00-21:00)
- Zametska 44, Rijeka Zamet (07:00-21:00)
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek (07:00-20:00)
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00-20:00)
Split:
- 114. Brigade 6, Split-Ravne njive (07:00-22:00)
- Poljička cesta 34, Split-Trstenik (07:00-22:00)
Lidl
Zagreb:
- Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb (08:00-21:00)
- Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00-21:00)
- Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb (08:00-21:00)
- Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00-18:00)
- Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (08:00-18:00)
Rijeka:
- Radnička 35, 51000 Rijeka (08:00-21:00)
- Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka (08:00-21:00)
Osijek:
- Zeleno polje 8 A, 31000 Osijek (08:00-18:00)
Split:
- Put Lore 4, 21000 Split (08:00-21:00)
- Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00-23:00)
Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.
Plodine
Zagreb:
- Ljubljanska avenija 2B, Zagreb (07:00-22:00)
Rijeka:
- ulica Trninina 3, Rijeka (07:00-21:00)
- Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00-22:00)
Interspar
Split:
- Josipa Jovića 93, Split (08:00-22:00)
Tommy
Rijeka:
Split:
- Domovinskog rata 93, Split
- Matoševa 29, Split
- Zoranićeva 5, Split
- Držićeva 1, Split
- Matice Hrvatske 1, Split
- Hrvojeva 2, Split
- Dražanac 46 B, Split
- Svetog Petra 44, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
- Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji (08:00-21:00)
- Štrmac 303, Labin (08:00-21:00)
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin (08:00-21:00)
- Ulica Mate Vlašica 51A, Porec (08:00-22:00)
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00-22:00)
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30-22:00)
- 4. Gardijske Brigade 1, Zadar (08:00-22:00)
- Žutska ulica broj 1, Biograd (08:00-21:00)
- Južna magistrala 3, Šibenik (07:00-21:00)
- Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00-21:00)
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Z centar Zagreb (09:00-21:00)
- Stop shop Ludbreg (09:00-14:00)
- Hey Park Prelog (07:00-15:00)
- Stop shop Labin (09:00-14:00)
- Stop shop Pazin (09:00-14:00)
- Galerija Poreč (07:00-22:00)
- Hey Park Zadar (08:00-21:00)
- Supernova Zadar (09:00-22:00)
- Max City Pula (09:00-21:00)
- Supernova Šibenik (08:00-21:00)
- Dalmare Šibenik (09:00-21:00)
- Tower center Rijeka (10:00-21:00)
- Mall of Split (09:00-21:00)