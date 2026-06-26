Kamo u kupnju ove nedjelje: Donosimo vam popis trgovina i trgovačkih centara

Veliki trgovački lanci otvaraju vrata ove nedjelje 28. lipnja, baš kao i dobar dio popularnih trgovačkih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci.

Kako biste izbjegli gužve, lakše isplanirali vikend i na vrijeme obavili nabavku, u nastavku donosimo detaljan popis otvorenih lokacija s točnim adresama i radnim vremenom razvrstanim po gradovima.

Superkonzum

Zagreb:

Rudeška cesta 169A, Zagreb (08:00-14:00)

Osijek:

Ulica hrvatske republike 21, Osijek (08:00-13:00)

Split:

Kralja Držislava 22, Split (07:00-21:00)

Kaufland

Zagreb:

Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak (07:00-21:00)

Planinska 2F, Zagreb Peščenica (07:00-21:00)

Julija Knifera 1, Zagreb Središće (07:00-21:00)

Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice (07:00-21:00)

Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136 (07:00-21:00)

Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska (07:00-21:00)

Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština (07:00-21:00)

Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad (07:00-21:00)

Jaruščica 6, Zagreb Blato (07:00-21:00)

Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir (07:00-21:00)

Ventilatorska cesta 1, Zagreb Lučko (07:00-21:00)

Bistrička 6, Zagreb Sesvete (07:00-21:00)

Rijeka:

Osječka 39, Rijeka Škurinje (07:00-21:00)

Zametska 44, Rijeka Zamet (07:00-21:00)

Osijek:

Svilajska ulica 37, Osijek (07:00-20:00)

Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00-20:00)

Split:

114. Brigade 6, Split-Ravne njive (07:00-22:00)

Poljička cesta 34, Split-Trstenik (07:00-22:00)

Lidl

Zagreb:

Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb (08:00-21:00)

Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00-21:00)

Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb (08:00-21:00)

Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00-18:00)

Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (08:00-18:00)

Rijeka:

Radnička 35, 51000 Rijeka (08:00-21:00)

Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka (08:00-21:00)

Osijek:

Zeleno polje 8 A, 31000 Osijek (08:00-18:00)

Split:

Put Lore 4, 21000 Split (08:00-21:00)

Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00-23:00)

Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.

Plodine

Zagreb:

Ljubljanska avenija 2B, Zagreb (07:00-22:00)

Rijeka:



ulica Trninina 3, Rijeka (07:00-21:00)

Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00-22:00)

Interspar

Split:

Josipa Jovića 93, Split (08:00-22:00)

Tommy

Rijeka:

Kvaternikova 65, Rijeka

Split:

Domovinskog rata 93, Split

Matoševa 29, Split

Zoranićeva 5, Split

Držićeva 1, Split

Matice Hrvatske 1, Split

Hrvojeva 2, Split

Dražanac 46 B, Split

Svetog Petra 44, Split

Žnjanska ulica 4, Split

Eurospin

Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji (08:00-21:00)

Štrmac 303, Labin (08:00-21:00)

Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin (08:00-21:00)

Ulica Mate Vlašica 51A, Porec (08:00-22:00)

Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00-22:00)

Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30-22:00)

4. Gardijske Brigade 1, Zadar (08:00-22:00)

Žutska ulica broj 1, Biograd (08:00-21:00)

Južna magistrala 3, Šibenik (07:00-21:00)

Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00-21:00)

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje