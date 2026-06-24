Stiže kraljica s Neretve, a urod je bolji nego lani: "Ne morate kuckat i puno propitivat"

'Kraljica' s Neretve je spremna. Prve domaće lubenice kreću put tržnica.

"Okus je ekstra, ekstra je kvalitete, slatka je i zrela", rekao je Milenko Skender.

Vrijedne ruke berača u dolini Neretve neumorno rade. Početak sezone lubenica nosi optimizam.

Milenko Skender Foto: DNEVNIK.hr

"Trenutna situacija je dobra, nadamo se da će tako i bit. Berba je tek počela, naša je zaista kvalitetna, uvozna je manje kvalitetna pa ćemo vidjet kako će se to odrazit na tržištu", rekao je Ante Vuković, proizvođač.

Nisu još sve sazrele, svaka se pozorno prati pa će uskoro u polje i ostali proizvođači. Urod je, kažu nešto bolji nego lani.

"Kvaliteta prinosa čini mi se da je okej. Jedino što je malo što se tiče stabljike mogla bit malo bolja, ali to će se nadoknadit u sedmom mjesecu", rekao je Ivan Popović, proizvođač.

Ante Vuković, proizvođač Foto: DNEVNIK.hr

Kod kvalitete nema dvojbe, no brinu ih ipak troškovi koji neumorno rastu.

"Što se tiče cijenu ona je danas 36 eurocenti, nekadašnjih 2 i pol kune. Mi 20 godina imamo istu početnu cijenu, znamo da su nam svi troškovi rasli i radne snage, zasad proizvođači nekako podnose", rekao je Željko Bjeliš.

"Cijena je uvijek slična nije to ništa bajno, ali evo vratiš se uložiš i moliš Boga da bude bolje", rekao je Popović.

Započela sezona lubenica! Foto: DNEVNIK.hr

Započela sezona lubenica! Foto: DNEVNIK.hr

Nestrpljivo se čekaju i na tržnici. Za prvu ruku kušaju se one uvozne.

"Ovo prvo vrijeme su ove izvana. One su slađe dok ne dođu naše. Ali stvarno su slatke, dobro dođu kao osvježenje", rekao je Radomir, Zagreb.

Gorka je zasad prva cijena, u prosjeku oko dva eura po kilogramu, a treba i prepoznati dobru lubenicu.

"Kuckanje, lupkanje pa onaj repić suhi, a tak otprilike pokucam pa koja mi se čini dobra, tu izaberem", rekla je Marija.

Započela sezona lubenica! Foto: DNEVNIK.hr

"Ne morate kuckat i puno propitivat. Ako piše da je to proizvod iz doline Neretve možete bit 90+ posto sigurni da je ta lubenica dobra", rekao je Željko Bjeliš, agronom.

Za domaću neretvansku u prodaji treba pričekati još koji dan.