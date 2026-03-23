Kamionima blokirali granične prijelaze s Hrvatskom, intervenirala i policija

Cestovni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ponedjeljak su djelomičnim blokadama graničnih prijelaza s Hrvatskom ponovo upozorili na poteškoće u poslovanju i probleme koje njihovi vozači imaju na teritoriju Europske unije no taj način prosvjedovanja u nekim je dijelovima zemlje zabranila policija.

Konzorcij "Logistika BiH" koji okuplja prijevozničke tvrtke pozvao je na blokadu teretnog prometa preko graničnih prijelaza no suočili su se sa zabranama takvog prosvjeda koje su uvele policije Republike Srpske te Unsko-sanske i Zapadnohercegovačke županije u Federaciji BiH.

U MUP-u RS-a pozvali se se na odluku entitetske vlade donesenu u nedjelju navečer.

"Nećemo dopustiti da najavljena blokada granica i prosvjed prijevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavio konzorcij 'Logistika' ugrozi normalno odvijanje prometa kao i nesmetan prijevoz roba i usluga", stoji u policijskom priopćenju.

Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcija "Logistika BiH" kazao je za "Nezavisne novine" da su vozači od sedam ujutro krenuli prema graničnim prijelazima, ali da imaju probleme sa policijom.

"Neke granične prijelaze, poput Svilaja smo uspjeli blokirati dok na druge ne možemo zbog policije", kazao je Peulić.

Kamionski su prijevoznici blokadama željeli podsjetiti da mjesecima bezuspješno očekuju rješavanje statusa vozača kamiona koji, kada prevoze teret kroz države-članice EU, imaju isti tretman kao i svi drugi vlasnici putovnica trećih zemalja.

To znači da na teritoriju EU mogu boraviti najviše do 90 dana u razdoblju od šest mjeseci a ukoliko to ograničenje prekorače suočavaju se s kaznama i zabranama ponovnog ulaska na teritorij Unije.

Od vlasti u BiH istodobno traže povrat dijela trošarina na gorivo, povrat PDV-a za međunarodni transport s ciljem fiskalnog rasterećenja a od Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO) da osigura ubrzanje carinskih procedura i skrati čekanje na granicama.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH poručili su kako razumiju nezadovoljstvo i zabrinutost transportnog sektora i dijele njihovu zabrinutost, posebice stoga jer je riječ je o zdravom gospodarskom sektoru koji se suočava s ozbiljnim izazovima.

Ipak su istaknuli kako značajan dio zahtjeva koji udruženja prijevoznika koji su trenutačno u fokusu ne može riješiti jedna institucija niti jedna razina vlasti jer je riječ o pitanjima koja uključuju ovlasti Vijeća ministara, entiteta i entitetskih vlada, Uprave za indirektno oporezivanje i Europske unije.

To je ministarstvo za sada zatražilo održavanje hitnog sastanka s predstavnicima vlade Hrvatske s ciljem osiguranja tolerantnijeg tretmana vozača iz BiH na šengenskoj granici izdavanjem viza koje bi im omogućile nesmetani rad.

"Ono što je u našoj nadležnosti smo uradili. I nastavljamo raditi za bolje uvjete rada naših prijevoznika", izjavio je ministar prometa komunikacija Edin Forto.