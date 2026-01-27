traju prosvjedi
Vozači blokirali i izlaze iz EU, šire se kolone: "Ovo je naš posao, nismo mi migranti da nas deportiraju"
Piše
DNEVNIK.hr,
27. siječnja 2026. @ 19:01
Pobuna teretnih prijevoznika s Balkana
Foto: DNEVNIK.hr
Pobuna teretnih prijevoznika s Balkana otišla je korak dalje. Drugog dana prosvjeda - blokirali su i granične prijelaze na izlazu iz Europske unije. Na graničnom prijelazu Bajakovo - Batrovci počela se stvarati kolona kamiona.
Jutro na granici s Hrvatskom vozači su
dočekali s dvostrukom blokadom.
Kamioni više
ne mogu proći ni u Europsku uniju ni iz nje. Prijevoznici koji su stigli na Bajakovo, zapeli su u međuprostoru.
Na izlazu iz Hrvatske tijekom poslijepodneva kamioni su još uvijek mogli neometano proći, no nisu stizali daleko jer sa srbijanske strane granice, čekaju ih blokade.
Vozači s Balkana prosvjeduju zbog
propisa unutar Schengena. U 180 dana, na tlu Europske unije mogu boraviti samo 90.
Robom koju prevoze opskrbljuju europsko tržište, ali ih Eruopa, kažu,
ne tretira kao radnike.
Kako je dan odmicao, kolona na srbijanskoj strani bivala je sve većom i približavala se Hrvatskoj. U srijedu bi se mogla protezati
i na strani Hrvatske.
Prosvjednici propuštaju kamione s lijekovima, živim životinjama i oružjem. Blokade će, najavili su, trajati
najmanje 7 dana.
