Kako se piše – stabiljka ili stabljika?

Piše se stabljika.

Naziv jednog od osnovnih organa biljaka papratnjača i sjemenjača dolazi od riječi stablo te se piše stabljika.

Do pogrešnog oblika stabiljka najvjerojatnije dolazi zbog zabune da je korijen riječi biljka, no to je pogrešno.

Mnogi je bacaju, no stabljika brokule također je jestiva.

Stabljika celera navodno je najzdraviji dio tog povrća.

