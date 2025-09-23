Kako se piše – operativni ili operacijski?

Piše se jedno i drugo, ali ne znači isto.

Pridjev operativan dolazi od imenice operativnost (sposobnost obavljanja, vršenja, djelovanja), a znači "spreman za djelovanje". Pravilno je upotrebljavati pojmove: operativni stožer, operativni tim, operativno znanje, a u informatici pojam operativni sustav.

Pridjev operacijski znači "koji se odnosi na operaciju". Postoje četiri vrste operacija: medicinska, matematička, logička i vojna. Zato je ispravno koristiti pojmove: operacijski zahvat, operacijska dvorana, operacijski stol itd.

Operativni sustav upravlja hardverom računala i omogućuje pokretanje aplikacija.

Kirurzi su izveli složen operacijski zahvat koji je trajao više od četiri sata.

Pročitajte i ovo Kako se piše Adresa e-pošte ili e-adresa

Pročitajte i ovo Kako se piše Edukativni ili edukacijski

Pročitajte i ovo Kako se piše Primarius ili primarijus

Pročitajte i ovo Kako se piše Inekcija ili injekcija

Pročitajte i ovo Kako se piše Transplantacija ili transplatacija