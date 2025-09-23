Operativni ili operacijski

Pridjev operativan dolazi od imenice operativnost (sposobnost obavljanja, vršenja, djelovanja), a znači "spreman za djelovanje". Pravilno je upotrebljavati pojmove: operativni stožer, operativni tim, operativno znanje, a u informatici pojam operativni sustav.
Pridjev operacijski znači "koji se odnosi na operaciju". Postoje četiri vrste operacija: medicinska, matematička, logička i vojna. Zato je ispravno koristiti pojmove: operacijski zahvat, operacijska dvorana, operacijski stol itd.
Operativni sustav upravlja hardverom računala i omogućuje pokretanje aplikacija.
Kirurzi su izveli složen operacijski zahvat koji je trajao više od četiri sata.