Trgovinski rat predsjednika SAD-a Donalda Trumpa ipak je završio kompromisom. Umjesto 30, Europa će SAD-u carine plaćati 15 posto.

"Imamo trgovinski sporazum između dva najveća svjetska gospodarstva i to je velik, golem dogovor. Donijet će predvidljivost, donijet će stabilnost", rekla je Ursula von der Layen, predsjednica Europske komisije.

Cijenu Trumpvih carina plaćat će i Hrvatska. Karlovačkom proizvođaču oružja američko tržište čini 70 posto izvoza, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić.

"S jedne strane, to je više nego smo imali dosada, s druge strane manje nego se govorilo. To će dovesti do određenog povećanja cijena, ne prevelikog, ali teško je reći kako će to utjecati na prodaju", rekao je Željko Pavlin, predsjednik uprave HS produkt.

Na udaru i poljoprivrednici. Iz Hrvatske poljoprivredne komore kažu da će se za vinarstvo, maslinarstvo i mliječne proizvode morati tražiti alternativni putevi izvoza.

"Može se dogoditi da će biti višak proizvoda u ovom trenutku u Europskoj uniji dok ne postoje drugi kanali. Sigurno će se odraziti kratkoročno na pad cijena unutar Europske unije, pa čak i u Republici Hrvatskoj", smatra predsjednik Komore Mladen Jakopović.

Više o utjecaju carina na Hrvatsku možete pogledati u videoprilogu ispod.